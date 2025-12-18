專文》作繭自縛的藍白毀憲亂政 讓台灣全面倒退嚕

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君、秘書長張惇涵等人的陪同下舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，宣布對立法院通過的財劃法修正案將不予副署。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 藍白聯手主導下的立法院，正在把台灣的憲政體制一步步推向自我癱瘓。這不是政治攻防，而是一連串有系統的制度破壞、拖垮行政運作，讓原本負責制衡的機關相繼失能、實質虛化，名存實亡。

藍白砍了監察院96%的業務預算後，又2度否決封殺超過半數的大法官被提名。依憲法與《憲法訴訟法》，大法官應有15人，評議不得低於10人，但目前僅剩8人，連開會門檻都不足，憲法法庭也實質停擺。

最荒謬的是大砍監察院96%的業務預算，導致監察院連陳情案函復也沒錢寄出、上廁所要自帶衛生紙，硬維護水電欠費斷炊，有薪資無業務費的結果，監院形同被拔掉爪子與牙齒的老虎。

更荒謬的是，正是同一個立法院，在癱瘓監察院後，又要把拒絕副署《財劃法修正案》的行政院長卓榮泰，移送監察院彈劾，並申請大法官釋憲。監察院和憲法法庭，這2個被立法院冰封的機構，突然又有能見度了，真是莫大的嘲諷。

藍白一手掏空監察院，一手封殺大法官，讓憲法法庭無法運作，卻又指控行政院違憲、要求制度仲裁，這不是制衡而是作繭自縛。

當所有制衡機制被刻意拆解，受害的是國家發展，得利的是：不必負責卻能繼續消耗體制的惡劣政客，只要讓制度一個個失效，台灣的憲政就會自行倒退嚕。不是為反對而反對才是在野黨，在野黨的監督，本應是讓政府在合憲框架下有效施政，而不是讓行政體系全面失能、國家空轉。

