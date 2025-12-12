〈專文〉保守派勢力在台灣升起



文/曹長青

台灣政治基本是藍綠（統獨）兩大派，而英法德日加意等七大工業國以及澳洲、南韓、印度等民主國家，基本都是左派與右派兩種政治力量和價值的對抗。 國民黨基本是左右不分，很多政客親共，而民進黨則是像歐巴馬、拜登的民主黨那樣左傾。 尤其是蔡英文掌權這八年，在社會議題上則更緊追西方左派。

台灣成為亞洲第一個承認同性婚姻的國家，蔡英文甚至把同性戀、變性人、變裝皇后們請到總統府表演。 很多台灣政客，除了統獨（其實只是各自爭權奪利的工具）之外，幾乎沒多少人懂西方左右派的事兒。 這是台灣政壇的一大悲哀。

民進黨左傾，蔡英文更左，這導致民進黨支持者中的保守派（傾向減稅、市場經濟，家庭價值，宗教信仰）處於很艱難和尷尬的境地。 他們主張台灣國家正常化，但不贊成民進黨在經濟和社會議題上的左傾。 所以，台灣綠營中的保守派，基本是發不出聲音的。 近年來，台灣政治光譜有所改觀，綠營一批保守派人士（多是基督徒）組建了“福爾摩挲共和會”（簡稱《福和會》，英文是：Formosa Republican Association。 沒有叫 「黨」，但朝著這個政治與價值方向發展。 宗旨是推行市場經濟理念，捍衛個體權利，重視家庭價值，強調倫理道德，尤其以基督教信仰為根基。

台灣晉陞太空創辦人、現任福和會第三屆理事長陳彥升博士致辭。圖／福和會提供

七年前的福和會的籌備會我參加了，當時我正好在台灣，就宗旨等進行了討論和確定。

今天受邀來參加福和會在台北茹曦酒店召開成立7周年年會，很高興見到很多老朋友。 現任會長是著名的台美人火箭太空專家陳彥升博士，我們在美國時就熟悉。 我跟他說，你是航太博士，應該帶領「福和會」一飛衝天。 什麼時候信奉保守主義價值的政黨執政，台灣才會真正有希望。

在會場見到很多老朋友，老友《自由時報》顧問盧世祥（中）和“彭明敏基金會”理事長楊黃美幸（右）和我正好同桌。