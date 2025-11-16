〈專文〉億萬富翁（billioaire）是「對民主主義的威脅」 七成美國人支持課徵「億萬富翁稅」



越來越多美國人認為，被稱為「億萬富翁」的大富豪是對民主主義的威脅，這一個趨勢在最新的民意調查結果當中已清楚呈現。

此外，在川普政府明顯偏袒富裕階層的背景之下，調查也顯示，每10位美國人當中有7位希望縮減超級富豪對美國政治的影響力。

根據美國調查公司哈里斯民調（Harris Poll）每年以「美國人與億萬富翁」為主題所進行的調查的最新結果，有53%的美國人認為億萬富翁正在威脅美國的民主主義，這較去年上升了7個百分點。

廣告 廣告

調查指出，美國民眾整體上開始對億萬富翁感到幻滅，並傾向於支持對淨資產很高的富豪加強規範，例如設置個人可累積資產的上限。

有53%的受訪者主張應限制個人資產額，這較去年的46%有所增加。其中許多人認為應禁止個人持有超過100億美元的資產。

對億萬富翁加強規範也獲得多數支持。71%的受訪者支持導入「億萬富翁稅」，64%則認為應該以法律強制資產超過10億美元（約1500億日圓）的富豪階層參與慈善活動。

此外，超過三分之一的美國人認為「美國經濟是一個偏袒超級富豪的不公平競爭環境」，而每十人中有七人以上認為「財富不均是嚴重的國家問題」。

幾乎所有受訪者（94%）都認為美國存在財富差距，其主要原因包括：生活成本的上升超過所得成長、企業的避稅漏洞，以及缺乏可以負擔得起的住宅。

根據《富比士》截至11月14日的估算，全球資產超過100億美元的大富豪共有310人，其中122人擁有美國國籍。