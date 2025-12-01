〈專文〉一則傳票迷因的代價——蔡吉源案揭露的主權正當性焦慮與司法人權危機
文/鄭紹春(前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家)
2025 年夏天，一樁看似荒謬的「迷因傳票案」，正悄悄撕開台灣民主體制最脆弱的角落——國家主權正當性的焦慮、司法權過度延伸，以及對政治異議的高度敏感。
一個79歲學者的「文書犯罪」
2025年7月30日，當79歲的退休經濟學者蔡吉源拄著拐杖步出桃園機場時，迎接他的不是陪同回家的家人，而是已經在機場守候多時的調查員。這位曾任中研院副研究員、桃園縣財政局長的公共財政專家，因製作一紙諷刺性「迷因傳票」而被以「偽造公文書」逮捕並移送台中地檢署。
至今已超過四個月，蔡吉源仍遭禁止接見、不得保釋，持續審前羈押。這起案件逼問社會：政治諷刺何時成了重罪？公民抗命與刑法邊界在哪裡？
從經濟學者到政治異議者
關鍵的荒謬點：製作「台灣國傳票」如何變成偽造「中華民國公文書」？
這次案件中最詭異、也最不可迴避的問題是：
TAG所製作的是「台灣國」體制下的象徵性傳票，而非「中華民國」的公文書。
在TAG的意識形態裡，「台灣國」與「中華民國」是兩個完全不同的政治與法體系。其傳票格式、文號、權責假定，皆屬於象徵性、諷刺性、帶有政治表述性的文件，從未宣稱自己是「中華民國官方文件」。
他的「罪行」，是製作了一份模仿公文格式的迷因式政治文件。
然而，這並非單純的「偽造文書案」，而是台灣政治體制在面對主權論述衝突時，如何使用司法工具回應挑戰的深層測試。
一、政治理念與司法大棒的模糊界線
蔡吉源自稱「台灣自治政府臨時總統」，多年研究國際法，提出台灣地位未定論；其組織 TAG 製作的「簡易軍事法庭傳票」，內容充滿政治戲謔與象徵性抗議。其所謂「傳票」既非暗中散布，也非地下活動，而是公開於網路、帶有迷因色彩的政治表達。
但檢方卻以《刑法》第 210 條「偽造公文書」將其定罪，理由是該文件「外觀足以使人誤認」，並恐「動搖司法信賴」。
此邏輯令人震驚！如果公眾根本不會把一個自稱「台灣自治政府」的組織當成國家機關，那麼它所發出的「傳票」又如何能混淆民眾？
法界人士也指出：在成熟民主國家，以諷刺、戲仿形式挑戰官方權力象徵，是最典型的政治言論自由範疇，怎會構成刑事犯罪？
當司法機關將政治諷刺以「格式相似」入罪，法律的邏輯性又置於何處？
二、逮捕時機的政治氣味
事情發生在2025 年的 7 月間，蔡吉源赴美與川普陣營接觸時，就引發外界紛紛揣測可能觸及的敏感議題。他返台時，調查員已在桃園機場待命；中央通訊社更以「藏匿處」指稱 TAG 辦公室（彰化縣二水鄉蔡教授的故鄉），強調其有「逃亡」與「串供」之虞。
然而——
一名 79 歲、需拐杖與輪椅的老人，如何逃亡？其行動多年皆公開，何需串供？
如果「台灣國」與「中華民國」是兩個不同法律體系，那他製作的文件，到底「偽造」誰的公文？
這些矛盾都使人不得不懷疑：這並非司法案件，而是政治訊號。
三、當「格式」成為定罪依據：司法邏輯的荒謬化
檢方主張：文件外觀與公文相似，恐使人誤認。
然而在民主社會，諷刺與模仿（parody）本來就是政治言論的一部分，是用以揭露權力荒謬的重要途徑。
若僅因「外觀像」而入罪，以下行為將全部落入刑責：諷刺總統府的迷因、模仿立法院公文的抗議海報、影射政府部門的政治漫畫。
這將使政治諷刺全數暴露於刑事攻擊範圍。司法一旦越權——政治就失去幽默感，社會就失去免疫力。蔡吉源案正說明：司法已成為政治正當性焦慮的出口。
四、審前羈押的濫權：懲罰遠比審判重要
最令人不安的是：蔡吉源被「長期收押禁見、拒絕保釋」。這是對重大黑道、暴力犯、湮滅證據高風險者才會採取的措施。
而現在，它用在一位 79 歲的公共知識份子身上。
這不是偵查，而是懲罰。不是司法程序，而是政治訊號。
台灣本無陪審團制度，司法審理不受公民監督，而羈押制度長期被批評具濫權空間。蔡吉源案讓社會更清楚看見：羈押用來懲罰政治異議者，其代價是整個民主法治的崩壞。
五、看不見的核心：主權正當性的恐懼
本案真正觸碰到的是台灣政治最敏感的一層：中華民國政府在台灣的主權正當性，是不是經得起挑戰？
當連一個「自稱台灣自治政府」的小型組織都會讓國家機器瞬間緊張，並以最高強度方式處置，其實證明：問題不是迷因傳票，而是對主權論述競爭的恐懼。
有自信的國家不會害怕諷刺；只有缺乏自信的政權才會用刑法來對付迷因。
六、結論：
一個真正自由的國家，不會害怕公民的質疑。蔡吉源案是一面鏡子，它照出：台灣的言論自由，受政治敏感度左右。司法權可以未審先罰，主權論述一旦遭觸動，法律將成為政治武器。所謂「民主社會」内部，其實仍存在不容挑戰的禁忌領域。
真正的民主不會靠法律維持尊嚴，真正的國家不會害怕迷因。呼籲司法機關：放下政治有色眼鏡！回歸法律邏輯！保障公民的政治言論自由！
