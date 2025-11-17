〈專文〉【動出靜入屈往伸來唯變所適也】： 股票價格漲跌有因，其動靜有常，申屈有序。



文/ 劉助



股價也是按照自然法則的變化而動，一般而言，它有六個動力驅使它的變化。職業投資人就會按照這幾個動力判斷它的消長，並且以因果關係提早佈局。例如，若是觀察到今年養雞飼料銷路下滑，表示今年所養的雞不多，因此，三個月以後的雞肉期貨必會漲價，是故提早買進，則三個月以後就可獲利。又例如美國與中國貿易戰和解一年，則越南的替代製造業優勢就失去，而使得越南股市必然回檔，於是放空越南股市也可獲利。因果關係讓我們預測，提早佈局，以獲得利益。 金融資產的價格變化有其自己的規律。六個驅動原因不必然應用到每個金融資產。其分析如下。就以台積電與黃金作為比較。



台積電與黃金的差別：有交易就有風險。

一. 金融價值

1. 利率下降， 利率下降表示貨幣價值降低，故以貨幣美元計價，股價金價都上漲。

2. 印鈔機器開動，鈔票發行量大增。股價金價也會上漲。



二. 通膨價值。

1. 物料價格上漲，資產價格也會跟著上漲。黃金價格上漲。

2. 台積電獲利會因通膨而增加，台積電股價會依然上漲。



三. 獲利價值。

1. 黃金沒有獲利這個因素，所以貢獻是 0 。

2. 台積電有這個因素，所以再加一層原因。



四. 股價波動價值

1. 股價波動幅度大的資產會在多頭時上漲較快。

2. 多頭時台積電超越黃金。

3. 空頭時黃金優於台積電。



五. 供需/額外需求價值

1. 黃金有避險功能， 危機時對黃金有超額需求，因此上漲。

2. 風險解除，價格就掉下來。

3. 供應/需求價值。買賣雙方供需關係變化。



六. 預期價值

1. 股價又反應對未來前景的預期價值

2. 台積電有預期未來價值。認為台積電未來會獲利更多，因此，股價上漲。

3. 未來如果未能如願，價格就掉下來。

4. 黃金則沒有這個價值變化。



金融資產都是以六個驅動力代表的。觀察六個驅動力及因果關係，大約可以預測到資產價格的變化。並且提早佈局。



