〈專文〉印新鈔的省思

文/李建畿（福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長）

當我們在檢討如何印新鈔時，筆者突然想到“台灣有什麼偉大的人物值得我們印在鈔票上來記念的？腦子裏居然都是過去中國政權強制洗腦灌輸給我們的人物，如鄭成功....。

翻閱外甥剛送我的這本「台灣獨曆」，裏面記載著台灣歷史上的今天，才知道原來台灣有很多默默在奉獻的偉大人物，她（他）們無論在醫學，科技，政治，人文藝術各方面都有傑出的表現。我們卻近廟欺神不把他當寶，或是被長久洗腦灌輸一些中國古代偉人來當做我們歷史的全部，而且教科書中所教給我們的總是「長江發源於...」，卻完全不知曾文溪的上游是那裏、二林是屬於嘉義還是雲林？我們的祖先是5000年前大坌坑文化時代就住在南科懂得造船航海捕漁的高度智慧的西拉雅族人，卻總是被教育成「要做一個堂堂正正的中國人」。

百元大鈔要去威權，將那屠殺幾百萬中國人，與毛澤東並列世界四大殺人魔頭的蔣介石逐出鈔票已經是全台灣人的共識。然而，因此就只能將台灣的那些美麗植物，動物，山水來取代值得記念的本土優秀人物，似嫌矯枉過正，縱觀世界各國的貨幣，有那些國家不把該國偉大的人物印在鈔票的，如日本鈔票印的，分別為：

10,000日圓：澀澤榮一（被譽為「日本資本主義之父」）

5,000日圓：津田梅子（日本女子教育先驅、女子英學塾創辦人）

美國鈔票上印的是：

1美元的喬治·華盛頓（國父）、100美元的班傑明·富蘭克林（政治家、外交家、科學家、發明家，同時亦是出版商、印刷商、記者、作家、慈善家、共濟會的成員）

20美元的安德魯·傑克遜（傑克森以宏揚民主、倡導普通人權利在美國廣受尊敬）、50美元的尤利西斯·格蘭特（為非裔美國人挺身而出，特別是反抗三K黨鎮壓選民的鬥爭），以及10美元的亞歷山大·漢密爾頓（美國憲法重要的推動與解釋者）。

我們台灣也有太多的偉大人物卻被刻意淡忘排擠，我們應該將台灣的教科書多介紹台灣的偉人，甚至在各地方放雕像讓人追念，否則會讓我們的子孫誤以為，台灣沒有一個偉人！