〈專文〉原住民族是指原住民「族群」



文/劉重義

前無寡久，在人面冊看著一篇《為什麼要改稱為「原住民族」，而不是「原住民」？》又閣是一篇呣知「民族」定義，黑白論說來困擾台灣人民族認識的文章。

「民族」是在共同生活環境的一群人，怹所經歷的生存條件和生活經驗，形成政治和經濟的利益共同體，這群人經由長期體驗著共同命運，致使在怹共同的生活領域，發展出共同的國家，或是期待建立共同的獨立國家。所以，民族這個概念有兩個足重要的構成條件，著是一群人：怹的共同生活區域形成政治和經濟的共同體；而且，怹追求或已經建立家己的獨立國家。

作者S寫講：國際社會普遍認同「原住民族」（Indigenous Peoples）是指那些在國家或外來統治之前，就在特定土地形成本土文化、社會制度和族群認同的集體。《聯合國原住民族權利宣言》（UNDRIP）與國際勞工組織（ILO）第169號公約等國際法律文件均強調原住民族擁有獨特的文化模式、自我認同和與土地的緊密連結，並賦予其集體權利保障。作者S發明：原住民族是先於國家的存在，而「原住民」是國家介入後才有的概念。

其實Indigenous Peoples的直譯著是「原住民」，根本無現代國家的「民族」概念。將聯合國對保障「原住民」權益所通過的章程，在支那文翻譯上將文字改做「原住民族」，咁哪是誤導作者愈陷入家己錯誤的認知。某一特定的原住民「族群」在某地域的存在，和怹是呣是有「歸屬國家」的存在，根本無關係。北美印第安人原住民的存在和美國咁有獨立無關係。

作者閣寫講：1997年第四次修憲，將「原住民」進一步正名為具有「集體權」概念的「原住民族」，這不僅是文字上的調整，而是承認「民族」地位作為一個整體存在。

1997修憲的代表所使用的「原住民族」，究竟是承認「原住〝民族〞」存在，或是指一般族群意義的「原住民〝族〞」，我無清楚。彼寡修憲代表若有瞭解政治理論上的「民族」意義，安呢怹應該著是指「原住民〝族群〞」，著是生活在台灣的原住民整體的意義；總是，怹若無瞭解政治理論上的「民族」意義，安呢著可能因為黑白寫做原住「民族」，著是承認要予台灣的原住民族群，形成一個或幾個民族，每一個原住「民族」有根據聯合國人權條款決定建立家己的獨立國家，或決定歸屬某一個國家的權利，我無相信遮是修憲代表所想的意思，真可能連彼位作者S嘛無這種無實際的意思。