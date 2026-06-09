〈專文〉反共就是台獨

文/李建畿(福和會副理事長、前台灣全權文化協會理事長)

川普的牧師為韓國瑜禱告4分鐘：願主賜福院長智慧與平安！這是根據國民黨台北市議員曾獻瑩日前在臉書分享，曾擔任美國總統川普（Donald Trump）第一任時期白宮亞裔事務總統諮詢委員的講員赫曼（Herman Martir）牧師來台進行佈道大會，立法院長韓國瑜、立委賴士葆及市議員曾獻瑩都參加。活動最後，赫曼還為韓國瑜禱告4分鐘。赫曼說，「父啊！像這樣的時刻，天堂都在聆聽，我們祈求為台灣，以賜下我們的立法院長，還有國家的領袖，賜給他們智慧、謀略，來做正確的事情，讓智慧的靈降在他們身上，讓他們看見祢的旨意。求祢賜福我們的院長，還有他的家庭，在困難的時刻賜他智慧和平安」。

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赫曼在分享時提到，「我真的相信你們真的有非常關心百姓的領導者，服務就是為了百姓，因為在我們美國所講的，我們的政府是民有、民治的，上帝要的領袖是服侍百姓的人，耶穌就是最好的榜樣，祂說『我來就是為了人群服務』。所以最重要的是，你要能在這樣的機會底下服侍百姓」。

這雖說是中國國民黨邀請來的美國牧師，卻刻意排除如蕭美琴副總統，及其他民進黨或其他政黨的人，其實這只是突顯由來已久的所謂台灣人，外省人教會間不方便說的秘密（inconvenience truth ）！

20多年前剛接觸基督教時，是在台南大同路上的一間浸信會，因為聽說有一對英國牧師夫婦John and Susan Newman來教英語查經，那時侯的我，年輕氣盛，自以為很了不起，外國客人有時問起我的宗教信仰時，都會趾高氣揚的告訴他“我什麽都不信，只信我自己”,女兒當時已在南門長老教會受洗，在多倫多念書，常為我禱告希望我信主，家妹慫恿我去參加英語查經，我覺得或許可以學學英語，就去了！我們每週晚上一次的查經，採用的是空中英語教室“聖經系列”的教材，有舊約，新約兩本教材，從舊約的創世紀，關係的破裂（Broken Relationship）談亞當夏娃因為沒有遵從上帝的交代，偷吃禁果而被逐出伊甸園的故事，剛開始的暖身是唱英文詩歌，然後就輪流讀一些主要的章節，再分組討論，裏面有很多生活化的探討，如“你曾經有過什麽違背父母的事，現在回想起來覺得如何？”

不到一年，我就被這樣的信仰著迷，甚至拉著兩位英國牧師跑去找台南市長，要求在赤崁樓辦個“赤崁暗暝英語來開講”，這個當東方遇見西方的音樂晚會有

1.西方名畫的介紹,當然是有很多的聖經故事

2.詩歌演唱

3.英語教學，如一碗紅豆湯的故事，描述雅各（後來改名為以色列）是如何用一碗紅豆湯騙取他孿生兄弟長子的名份...

後來我心血來潮也邀浸信會與我們安樂聖教會（台語為主）借勞工中心合辦聖誕晚會，一位同在查經的“外省籍”浸信會同工告訴我，“你真厲害，將這老死不相往來的教會湊在一起”！真可謂“初生之犢不畏虎”！

其實這不是我們現在不斷在教會推動的“合一”嗎？

台灣本來就這麽一個美麗島國，每個人來自不同的地方，時代，不同的原因，但我們都有一個共同的理想，“讓台灣更偉大”！

感謝上帝讓台灣海峽將那一個邪惡的中國共產黨隔開來！雖然台灣內部仍有些“傅崑其”“高金素梅”們因為各種因素被中國綁架而不得不作出一些迎合中國，出賣台灣的事，然而相信在資訊公開透明的今天，人民的眼睛是雪亮的！

讓我們團結為台灣！不分先來後到，語言宗教族群，就如福和會名譽理事長林逸民醫師所說的“只要反共就是台獨”,不要再被分化，共同來建立一個富強康樂的新國家！

結果發現這樣的