〈專文〉反詐騙人人有責
文/莊勝榮律師(第三屆國大代表)
2024年台灣每天被騙平均5億元，2025年也有一週被騙高達18.9億元，真是慘不忍賭。假投資真詐騙、假檢警真詐財、網路購物詐騙等充斥台灣社會，政府即便天天宣傳，也無濟於事。究其原因有四大主因(1)貪婪乃人之本性，(2)無知亦為人之常情，(3)慌張亦為人之習性，(4)銀行制度使然。陌生人邀投資，誑稱有3、4成鉅額利潤，不少人不分青紅皂白即參與投資，發現被騙已晚。網路的假訊息層出不窮，相信網路等同相信魔鬼，無知者交付提款卡，並告知密碼，難怪被騙，且易成為共犯。歹徒說不要告訴別人，即順從其意，不向聰慧者求證，導致被騙。銀行匯款後馬上生效，造成受騙者即使幾分鐘後發現被騙，無法立即撤回匯款款項，徒呼負負。
歹徒的詐騙技巧日日更新，防不勝防，簡言之，判斷標準十分簡單，陌生人講到錢，百分之百詐騙。
目前銀行匯款制度，基於立即匯款立即生效，怕延遲交易，所以一旦發現被騙，無可撤回。金管會可要求各金融機構於電子銀行、臨櫃匯款、ATM等轉帳服務，提供「匯款遲延生效」機制。例如民眾可選擇(1)延後入帳的選項，匯款後1小時或30分鐘才入帳生效，亦即發現被騙30分鐘或1小時期間內可撤回匯款，(2)快速匯款模式，給需要即時交易的人選擇使用。家中有長輩或年輕未入社會或易受騙的族群可選擇第一種匯款方式，發被騙30分鐘或1小時內撤回匯款，此種選項對於防止詐騙具有龐大效果。不像目前，錢一匯出，立即生效，發現被騙，無法撤回。
政府宣傳反詐反騙項目多如牛毛，在電視、報紙廣告不勝枚舉，不妨在網路上宣傳，甚至拍微電影，避免這些不看報紙、電視的人，不知宣傳內容，平白被騙。總之，套一句名言：「騙子的功力，是傻子造成的」。政府及民眾能做的是，政府在制度上及宣傳上加強，民眾在防騙意識及實務上多了解，以降低因制度上漏洞、貪婪、無知、緊張而造就騙子的功力。
