〈專文〉台灣人著棄捨奴性思維



文/劉重義

台灣人看著川普在正月初3派特種武裝人員，抓委內瑞拉總統轉來美國受審判的行動，普遍發出希望川普嘛來台灣，抓走這寡親支共的赤藍頭人和支那黨和民眾黨的支共走狗立委。嘿著是台灣人已經有覺醒，看破危害咱民族生存的內部敵人，總是提議的解決方式，卻是一種典型無自尊的奴才思維！

我第一擺讀著女黑奴革命家Harriet Tubman的故事之時，予我足受著啟示的是，當我讀著：Tubman有一擺倒轉去南方導一群黑奴逃走的過程中，當痟想抓怹轉去領賞金的幾個白人接近之時，Tubman開槍嚇走彼寡白人，保護伊幫助要予怹得著自由的黑奴，其中有一個黑奴竟然問講，呼，咱會使舉槍對白人開槍喔！

廣告 廣告



Tubman大約是1822出世在馬利蘭州東海岸地區的奴隸，因為毋願忍受奴隸主經常的虐待，在1849放落丈夫和家庭，孤身逃走到費城得著自由。了後，伊無顧危險，前後13擺覕(bih)轉去家鄉，幫助家己的親人和奴隸朋友，導怹通過當時「廢奴運動者」(Abolitionist)所建立的「地下鐵路」(Underground Railroad)得到自由，前後攏總70幾人，無失落半個。雖然伊頭殼掛到4萬箍美金的賞金，真濟屑想大條賞金的人要抓伊，在每一擺的拯救行動，伊攏紮槍和信心，敢無躊躇對企圖抓怹的人開槍自衛，予隨伊逃走的黑奴嘛得到安全感和信心，無人出賣過伊。非裔美國人攏尊稱伊「摩西」。

在此咱會當有3點感想：

1. 予外來體制壓迫的民族，著愛家己有行動決心和堅持追求民族解放的意志，呣通一日到暗咁哪痟想外國政府來替咱解決問題，Tubman受美國社會包括白人的尊敬，著是因為敢採取行動自救和救仝受壓迫的黑奴；

2. 認為祙使「違法」反抗壓迫體制，這種想法著是被壓迫者的一種奴性，當時南方的法律禁止奴隸有槍，Tubman呣但「違法」紮槍，閣敢對「合法」追抓怹的白人開槍。

3. 3F開創者之1的盧主義先生，在1月初2發表3F70冬的感言《保持自由台灣》，嘛就台灣目前的困境和前景發表伊的看法。伊公開呼籲賴清德：著將目前參與顛覆活動的黑幫份子、支那黨和民眾黨的立委逮捕並遣送怹去支那或其他國家。咱台灣人討論這件代誌的行動方案，請大家棄捨甚麼「合法、合憲」的奴性思維。





