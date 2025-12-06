〈專文〉台灣擔任法國bd BOUM漫畫節貴賓 民主不屈精神與法國志士漫畫相呼應



文-圖/ Lī-chhin Li-Chin Lîm 法國報導

台灣文化部與法國羅亞爾河城堡區布洛瓦(Blois)的bd BOUM漫畫節(Festival bd BOUM)主辦單位合作駐村計畫至今八年,今年台灣受邀成為主賓國。安古蘭新秀獎入圍國人漫畫家何學儀、房瑞儀與陳沛珛等數位駐村台灣漫畫家作品在布洛瓦圖書館展出。策展人陳怡靜、漫畫家陳沛珛、Nepeta及當年促成Blois駐村計畫的旅法漫畫家林莉菁亦參與漫畫講座。

台灣漫畫家陳沛珛（中）參與台漫講座。

數位民眾聽完台漫講座後前來攤位購書,也有法國高中生向巴文中心人員詢問台灣遊學可能性。陳沛珛、陳筱涵、葉長青及林莉菁在漫畫節台灣攤位簽繪, Blois今年度駐村台灣漫畫家Nepeta雖然還沒有法文漫畫作品,但她在現場展示的個人插畫貼紙或海報等相當受到法國民眾喜愛,競相購買。

Bd BOUM 漫畫節將今年主視覺法國志士瑪德蓮漫畫彩繪在市區階梯上。

郝培芝大使在bd BOUM漫畫節11/21開幕典禮中應邀致詞,強調台灣的自由民主。典禮最後, Blois市長Marc Gricourt與漫畫節團隊以法國二戰反納粹德國志士歌曲(le Chant des partisans)結束,不但反映布洛瓦漫畫節今年主視覺反納粹志士瑪德蓮生平漫畫「反納粹志士瑪德蓮」(Madeleine Résistante)不屈精神,也跟主賓國台灣相呼應。

Bd BOUM 漫畫節年度大獎頒給漫畫家雙人組Kerascoet.

參展國人漫畫家及巴文胡晴舫主任11/22獲邀參加布洛瓦漫畫節頒獎典禮。今年bd BOUM大獎(le Grand Boum)由Kerascoët漫畫家雙人組獲獎,他們的作品「美麗黑暗」(Jolies Ténèbres)曾在台出版。最佳編劇獎(Prix de Jacques Lob)則由波蘭裔漫畫編劇Marzena Sowa獲獎。

Bd BOUM 漫畫節最佳編劇獎頒給了Marzena Sowa。