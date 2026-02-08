〈專文〉台灣第一位擔任三屆市長的葉廷珪

文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長)

2月7日是葉廷珪的生日，他是台灣第一位擔任三屆市長的葉廷珪市長，家產萬貫人稱廷珪舍，日本明治大學法學部畢業，以無黨籍當選過第1、3、5任市長，家父說從他身上看到人間冷暖與現實，一些市府外省員工，在街上看到擔任市長的葉廷珪就表現得必恭必敬，然而當他落選後，正面相遇視若無人，令身受日本教育還是林百貨傑出員工的他非常錯愕。

筆者念初中時家住台南市中正路與永福路口的永福國小隔壁，常可以看到葉廷珪市長帶頂紳士帽，刁著一支香煙走向路口等侯叫車的三輪車夫或人力車夫，請他們抽菸，家父說人稱廷珪舍，在那戒嚴時代，國民黨一黨獨大，黨禁，報禁，沒有言論自由，台灣人想當個派出所所長都很困難的年代，尤其葉廷珪早在1947年228事件後被指控匪諜在家中就曾被綁架到上海監獄，他的夫人劉瓊英女士（出身台南名門柳營劉家，是日治時期著名電影人劉吶鷗的妹妹）變賣了好幾十甲的土地換取了一船黃金，然後依照綁匪的指示坐船到上海的碼頭交付贖款，但國民黨官兵並未因此釋放葉廷珪，反而把劉瓊瑛拖去輪姦，然後丟包，幸而獲救回台，然而在1961年被國民黨特務下藥毒死，女兒也差點被刺死...

葉廷珪當個黨外市長本來就是國民黨的眼中釘，面對的議會，可說是非常困難，有一次被議員質詢“你知道市政府有多少員工嗎？”他一時答不出來，被嘲笑說“當一個市長，每天進出市府，卻不知員工有多少，當什麽市長？”他反問”X議員，請問你家有多少窗子？”那X議員一時也答不出來，葉市長就說“你每天進進出出你家，卻連家裏有多少窗子都不知，當什麽戶長？”

聽林榮德音樂博士生前告訴我，他女兒葉秀英在台南女中是林榮德的學生，師生戀，畢業後林榮德要去德國留學，葉秀英要去加拿大留學，相約畢業後到日本結婚，後來聽說秀英被特務跟蹤，在加拿大被強暴娶為妻子，常被家暴變成精神失常，2009年5月4日在台北捷運站跳下自殺身亡！

看到家父在葉市長病重時跟他買來的一塊雲南壓艙石座椅，想起這位偉大的政治家所受到的苦難，如同台灣人過去被中國國民黨這個外來政權迫害的縮影！

如今台灣人已經原諒了他們在228及戒嚴白色恐佈時代屠殺迫害台灣精英們所犯下的罪行，如果還無法讓他們認罪悔改，認同疼惜這塊供養他們的土地，一起為這個新的國家努力，反而變本加厲地想結合他們那個有殺父之仇的中國共產黨來併吞台灣，罪無可赦，恐怕只能靠川普這位替天行道的善霸來定罪懲罰了！