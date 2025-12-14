〈專文〉台菲互動新捷徑–跨越時空的戰略、經濟與文化願景



文/鄭紹春(前行政院農委會苗栗區農業改良場助理研究員、前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家)

橫亙於巴士海峽上的「富岡港—巴士可港」航線，表面上是一條距離僅約 145 公里的海上通道，實則蘊含著台灣重新定位自身區域角色的深層意義。

這條「台菲互動新捷徑」，不只是歷史航道的復甦，更是一條連結安全、經濟與文化的未來路徑。

一、區域安全層面：提升韌性，而非製造對抗



在當前西太平洋局勢快速變化的背景下，台灣、菲律賓與美國之間的合作，正逐步從單一軍事思維，轉向「區域韌性」與「快速應變能力」的建構。

富岡港—巴士可港航線，若能制度化運作，將可成為一條兼具民生與公共安全功能的海上通道：

縮短後勤與救援距離，提升在天然災害、海上事故或突發危機時的應變效率。

降低過度集中於馬尼拉航線的風險，使區域運輸與支援體系更具分散性與彈性。

為台、菲、美三方在人道救援、災害應變與例行交流上，提供更順暢的實體節點。

這種以「韌性」為核心的合作模式，有助於穩定區域秩序，而非升高對立。

二、經濟層面：縮短距離，就是放大機會

從實際條件來看，富岡港直達巴士可港的距離，僅約 145 公里，較現行主要航運路徑大幅縮短，代表的是時間與成本結構的根本改變。

這條航線一旦成熟，可帶來多重經濟效益：

降低運輸時間與成本，讓農漁產品、生活物資與基礎民生補給更為穩定。

為巴丹群島與台灣東部創造互補型區域經濟，而非邊陲依附。

促成小型但高頻率的海運模式，特別適合島嶼型經濟體的實際需求。

在區域經濟重心逐步向「短鏈化、在地化」移動的趨勢下，這條航線具備長期實驗價值

三、文化層面：讓南島記憶成為合作基礎

若說安全與經濟是「必要條件」，那麼文化，則是這條航線得以被地方社會真正接納的充分條件。

達悟族與伊瓦坦族之間，在語言、航海技術與生活方式上的深層連結，提醒我們：

綠島、蘭嶼、伊巴雅特、巴丹、薩巴蕩等五島，宛若珍珠般的串連著，原本屬於同一群海洋子民休養生息的航線，如今卻是一條被現代國界暫時遮蔽的南島路徑。

透過制度化交流，可以：

推動語言、航海與海洋文化的共同研究與保存。

促成青年、學者與社區層級的實質往來。

讓文化不只是展示品，而是支撐區域合作的社會基礎。

設立「台菲島嶼文化研究與交流平台」，將使這條航線具備長久生命力。

四、務實推進：以階段性實驗累積信任

任何跨國構想，若要避免流於口號，關鍵在於節奏與路徑設計。

短期：試航、行政協議與港口條件盤點，建立最低可行模式。

中期：改善基礎設施、發展雙島旅遊與教育交流，擴大民間參與。

長期：形塑一條連結台灣東部與菲律賓北方群島的「島鏈型經濟與交流走廊」。

這是一條需要時間發酵，但值得耐心耕耘的道路。

結語：一條航線，一種新的區域想像

富岡港—巴士可港航線的真正意義，不僅在於距離的縮短，而在於想像的重新打開。

它讓台灣不再只是被動回應區域變局，而是主動提出一種結合安全、生活與文化的合作模式。

這條航線連結的，不再只是島嶼與島嶼的連結而已，更是歷史記憶與未來選擇。

當它重新被啟動時，也許正是台灣在西太平洋舞台上，走出新位置的開始。

恢復這條數百年以來，可使蘭嶼達悟人與巴丹群島伊瓦旦人互相交流的海上動線。歷屆政府對於這樁大事，都是一個模子--不聞不問。

至於，富岡--巴斯科航線，到底何時啟航，就只待台菲兩國掌權者的智慧了！















