〈專文〉台菲綠能合作倡議 ——共築海洋國家的能源韌性與永續未來



文／鄭紹春(前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家)

前言─海洋國家的共同責任

在全球能源轉型與氣候變遷加速交織的當下，能源已不再只是經濟議題，而是關乎國家安全、區域穩定與世代正義的核心課題。

台灣與菲律賓同為海洋型國家，位處西太平洋第一島鏈與南島文化圈的交會帶，不僅共享海域、氣候風險與自然資源，也共同面臨化石燃料依賴、極端氣候與能源供應脆弱性的挑戰。

台灣已在離岸風電、太陽光電與智慧電網領域累積成熟的技術與制度經驗；菲律賓則具備廣大市場需求、優渥外資持股政策與地理條件優勢。若能攜手合作，雙方不僅可提升各自的能源韌性，更可為亞太區域樹立一個跨國綠能合作的典範，共同邁向2050淨零排放的全球目標。

台灣永續能源發展現況─成熟技術的國際輸出基礎

座落在桃園市觀音區白玉里的離岸風電案場（沿海淺灘），攝影／鄭紹春

太陽光電

2025年目標：20 GW

2035年展望：35 GW

屋頂型光電推動成效顯著，地面型仍需跨部會與地方土地協調機制優化。

離岸風電

2025年目標：5.6 GW

2035年展望：18.4–20.6 GW

技術成熟、供應鏈完整，已具備向國際輸出的工程、維運與金融整合能力。

地熱發電

2035年目標：1.7 GW

尚處開發初期，但具備穩定基載特性，可有效補足風電與光電的間歇性。

能源結構轉型

2030年：再生能源占比30%

2035年：提升至36%

燃煤與重油逐步退場，天然氣作為過渡能源，最終邁向低碳與零碳體系。

這些成果，使台灣不僅是能源轉型的實踐者，更是可信賴的技術夥伴與制度輸出者。

合作願景｜打造「台菲綠能經濟走廊」

🔹 能源互補

台灣：提供離岸風電、智慧電網、儲能與專案管理的成熟經驗

菲律賓：提供土地資源、政策誘因與快速成長的電力市場

共同形塑具規模與示範性的台菲綠能經濟走廊

🔹 跨海電力連結

規劃海底電纜輸電系統

整合儲能設施與智慧電網調度

提升整體區域能源調度彈性與抗災能力

🔹 法律與安全框架

簽訂跨國綠能專案協議

明確規範海底電纜管轄權、環境影響評估、保險與風險分攤機制

強化海巡與海事安全合作，確保基礎設施安全

雙贏策－從國家利益到區域共榮

對台灣

取得穩定的跨國綠電來源

降低對進口天然氣的依賴

強化能源安全與產業國際化布局

對菲律賓

加速實現35%綠電占比的政策目標

創造大量在地就業與技術移轉

吸引國際資金與高品質外資投入

共同目標

2030年前：完成示範性跨海輸電與合作專案

2050年：攜手邁向淨零排放，成為亞太能源轉型的關鍵節點

宣傳與國際溝通重點

台灣再生能源自給率快速提升，2035年可達36%

跨國合作將有效加速淘汰重油與燃煤，天然氣亦將逐步退出

台菲合作不僅是能源專案，更是區域能源韌性、經濟共榮與和平合作的示範模式

值得在國際社會廣為宣傳，以提升公共認知與政策支持

結語－為下一世代奠基的能源承諾

台菲攜手推動綠能合作，象徵的不只是能源政策的突破，更是民主海洋國家以合作取代競逐、以永續回應風險的集體選擇。

我們誠摯期待兩國政府、企業與民間社會儘速啟動高層對話與實質合作，將願景化為行動，為後世子孫留下一個安全、潔淨且可長可久的能源未來。