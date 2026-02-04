〈專文〉右手法則－面對圓山飯店或淡水河，右邊門牌是單號

◎蕭錫惠

當你站在道路上，面向淡水河或圓山飯店，右手邊幾乎都是單號，左手邊幾乎都是雙號。

在台北跑業務，有些東西不是導航教得了的，而是跑久了、繞過路、撞過牆，才會慢慢內化成直覺的城市語言。其中一個最實用、也最容易傳承給新人的經驗法則，就是這句話：面對圓山飯店或淡水河，右手邊一定是單號。

這不是迷信，也不是巧合，而是一種建立在台北城市發展歷史上的實務判斷。台北最早成形的生活與商業核心，幾乎都沿著淡水河而生。無論是大稻埕、艋舺，還是圓山一帶，都是先有人居、先有交易，之後才向外擴張。門牌的編制，並非後來才用對稱邏輯重新規劃，而是依循當時已成形的街廓與聚落，沿著先發展的一側一路編下去，於是形成了今天高度穩定的單雙號分布。

對業務人員而言，真正重要的不是背誦門牌規則，而是能不能在現場快速判斷方向。只要抓住兩個關鍵錨點──淡水河與圓山飯店，許多原本混亂的找路問題，會在腦中瞬間變得清楚。當你站在道路上，想像自己正面對淡水河，或面向圓山飯店，右手邊那一側，通常就是單號所在的位置；左手邊，則多半是雙號。

這個方法在大同、中山、萬華、中正等老台北市區，特別好用。接到地址時，不必站在路邊來回張望，也不需要反覆低頭查看手機。知道是單號，就直接往右側靠過去慢慢找；是雙號，心裡自然會先準備過路口或提早迴轉。這種動線上的確定感，會讓整個拜訪節奏順很多，也能大幅降低臨停、走錯邊、白跑一趟的風險。

對於帶新人來說，這更是一個能立刻建立信任感的技巧。當你不急著打開導航，而是先抬頭判斷河流與地標，再自然地說出這一側是單號，新人很快就能感受到你對地盤的熟悉程度。這不是炫耀經驗，而是一種來自長時間累積的穩定感。

當然，這條法則並非萬用公式。新重劃區、科技園區，或近年新闢的道路，門牌邏輯往往重新設計，準確度就會下降。但在老台北市區，這個經驗法則的命中率依然很高，也正因如此，才能在老業務之間一代一代流傳下來。

跑業務，從來不只是照著導航走路。真正的差別，在於你是否讀得懂城市。當你開始用淡水河與圓山飯店來判斷方向，用右手邊去找單號，代表你不只是到過台北，而是真的在這座城市裡跑過、活過，也累積了屬於自己的經驗。