〈專文〉周靜妮懲戒案中的霸凌委屈
文/林文舟(最高行政法院退休法官、前司法院職務法庭法官)
作為一個退休的法官，前臺灣苗栗地方法院少年家事庭法官周靜妮的懲戒案，可以說是筆者畢生從事司法工作生涯中，所見到最令人感到不忍的千古奇案。周靜妮先後四度被移送懲戒，所涉違失達30件，惟綜觀其移送案情，多係業務上的缺失，並無貪瀆或枉法裁判之重大違法情事，卻不乏羅織罪名以鋪陳堆砌所謂情節重大的指控，包括其為應對法官自律委員會審議（公事）而於上班時間調閱、影印卷宗，被指為「從事非屬公務範圍之私人事務」，但將借調的卷證攜出法院外影印，又被指摘「致生卷證機密外洩之風險」（虞犯要罰？）準用《民事訴訟法》第232條第1項所為裁定更正，卻被指為「明顯違背法令」；並將未侵害人民權益的判決理由矛盾指為「情節重大」；將數起涉及審判核心領域的職權行使，指為嚴重違失行為；更將其本人長期有罹患憂鬱症等相關病症，影響到工作，歸咎於「未能自省自覺其或因情緒及身體健康等因素，已無法合法、公正、妥適執行法官職務」等等。且細究之，對於其中多項缺失的發生，司法行政支援不足與行政管考壓力太大難脫干係，豈可一味地苛責法官？
司法界一直存在犧牲當事人或同事的正當權益以成就自己的令名和官位的現象。根本原因就是司法行政權掌控法官的職務監督、職務評定與升遷調動，而且司法行政首長不受立法院或其他形式的民意監督，導致習慣於以威權方式管考法官。本案周靜妮面臨的客觀環境便是如此。周靜妮因長期從事司法工作，在案多人少與辦案期限管考壓力下，身心不堪負荷，在民國110年9月到111年2月間出現高度差勤異常現象，而迭遭苗院送交自律會審議，並以其諸多業務缺失請求司法院法官評鑑委員會評鑑與經監察院彈劾後移送懲戒，其間飽受特定媒體的負面報導與批判。懲戒法院職務法庭於114年11月24日作成判決，雖將其中五件平反，但仍將周靜妮法官撤職，其附帶效果為不得充任律師（實同回溯撤銷她從事司法工作前的律師證照）。應驗了司法先賢對於法官仕途的預言：期之如聖賢、防之如盜賊、役之如牛馬、棄之如敝屣。其夫婿曾建元教授近日發表〈司法鐵娘子的法院霸凌責任就這麼轉嫁了嗎？〉一文，對周靜妮遭遇忿忿不平，揭開了苗院和司法院種種不當的處理行徑。
曾建元指出，苗院曾經在一年內向臺灣高等法院和司法院五次通報周靜妮異常，因應措施竟包括發給同仁防身噴霧和禁止周靜妮進入法院本院院區，周靜妮全程被埋在鼓裡，導致人際關係被全部斬斷，陷入高度孤立的敵意環境中，苗院和司法院自始皆未對周靜妮實施任何輔導措施，如送醫、諮商、調職或留職停薪，最後在周靜妮崩潰之際而實施懲戒將之撤職。《司法院職場霸凌防治與申訴處理作業注意事項》第3點第2項規定之職場霸凌：「係指在工作場所中發生，藉由權力（利）濫用與不公平處罰所造成之持續性冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱行為，使被霸凌者感到受挫、被威脅、羞辱、被孤立及受傷，進而折損其自信並帶來沈重之身心壓力」，周靜妮無異受到嚴重之法院職場霸凌。懲戒法院日前對其所做判決，未對司法行政管理不當之與有過失有所反省檢討，單以懲戒的方式來處理周靜妮，連當事人自己考上的律師資格也一併剝奪，懲罰遠超過當事人應負的責任。
筆者於81年任職基隆地院時，曾以「我國法官角色與地位之檢討──以審判獨立為中心」為題撰寫研究報告，對於當時的行政管考、職務監督與懲戒制度如何牴觸《憲法》保障法官獨立審判精神，提出針砭，除建議廢除或放寬辦案期限，採人性化管考，以疏解法官身心壓力，及減少辦案缺失外，並建議修法就施予法官撤職的懲戒事由為較具體的規定，且限於有重大違法或對於司法造成重大妨害之情形。迨100年8月29日在司法院副院長召開的法官人事改革成效評估委員會上，更呼籲司法當局應比照教育體系建立對法官的輔導、關懷與支持機制，而非一味透過懲戒方式「淘汰異類」，可惜言者諄諄，聽者藐藐，甚至反其道而行。101年7月6日施行的《法官法》對法官何種行為應受何種懲戒，並未如《刑法》或各種行政法之罰則一般，有類型化的具體規定，亦未如《公務人員考績法》就免職事由有個別限制規定，而僅係列舉幾種情事應受懲戒（《法官法》第49條第1項、第30條第2項），其中多係抽象的行為態樣或不確定的法律概念（例如言行不檢、有損其職位尊嚴或職務信任之行為），至於懲戒的種類則從「免除法官職務（並喪失公務人員任用資格）、撤職（並於一定期間停止任用，其期間為一年以上五年以下）、免除法官職務（轉任法官以外之其他職務）、罰款（其數額為現職月俸給總額或任職時最後月俸給總額一個月以上一年以下）、申誡」（《法官法》第50條第1項）當中任選其一，均屬合法，自有違罪刑法定主義與法律明確性原則（司法院《釋字第491號解釋》參照）；且容易滋生因迫於輿論壓力或基於政治考量而輕罪重罰的爭議，牴觸《憲法》賦予法官終身職保障以維護審判獨立之精神。尤其《法官法》第50條第3項前段規定法官受撤職以上之懲戒處分者，「不得充任律師，其已充任律師者，停止其執行職務」，無論其律師資格是否憑自己實力考取而與法官身分無關，也未探究其是否不適任律師，一概加以禁止，增加《公務員懲戒法》規定撤職處分所無之不利效果，侵害其工作權，顯然過於苛酷且無必要，而違反《憲法》規定的平等與比例原則。懲戒法院對於上開司法職場存在的種種制度結構性霸凌問題，實宜加以正視，對周靜妮上訴案重新考量是否「刀下留人」，至少可以停止審判，聲請憲法法庭就前揭《法官法》第50條第3項前段規定為違憲審查。
其他人也在看
Lulu婚紗照美翻！富士山腳「親密磨陳漢典鼻子」 連5天拍攝人品爆發
陳漢典、Lulu黃路梓茵宣布，將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，正式與親友分享他們的「大喜之日」，兩人早在去年10月20日就已登記結婚，一直刻意低調保密，直到跨年工作最忙碌的檔期，才悄悄把喜帖一封封寄出，當作送給親友的新年驚喜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 31
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 36
面板族群大爆發！群創亮燈累漲66%噴216億元 「這檔」拉第2根漲停炸量47萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）股價創高帶動下，台股大盤在昨（5）日突破3萬大關後，今（6）持續飆高，截至12點15分，加權指數來到...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 101
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 23 小時前 ・ 12
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 135
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 315
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 124
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 23
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 168
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 145
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 37
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
阿嬤叮嚀「要死的人才穿襪子睡覺」 醫解答：虛寒體質才適合！
寒流來襲，關於睡覺是否該穿襪子的討論再度引發熱議。中醫師樓中亮指出，穿襪入睡並非人人適合，虛寒體質者可藉此保暖提升睡眠品質，但手腳易發熱或習慣將腳伸出被外者則不建議。此說法源於一名女網友分享兒時被阿嬤責罵的經歷，引發眾多網友共鳴。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 396
強烈冷氣團發威！一路凍到週六 粉專：3大地區防「9度以下」嚴寒低溫
今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署今早6時30分針對12縣市發布低溫特報，今清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波強烈冷氣團影響時間較長，加上輻射冷卻效應，會一路冷到週六清晨，其中有3大地區留意9度以下嚴寒低溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
失智阿公坐輪椅曬太陽 突起身「1句話」網飆淚：沒有忘記愛
台灣已是超高齡化社會，失智議題極為迫切。一名網友在社群平台示，她就學期間都是阿公接送，阿公失智後，某天她推阿公曬太陽，阿公在得知當時是下午4點時，突然急著從輪椅起來，並說要快點去接孫女（即網友）下課。女網友瞬間因「失智的阿公仍記得她」，而泣不成聲。該文有3.6萬人按讚，有網友表示，「失智症患忘記了很多事情，就是沒有忘記愛。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1