〈專文〉【噬嗑卦】： 物之不善由有過也，泡沫破裂猶如舞龍，龍頭帶動龍身龍尾



文/ 劉助



泡沫可以分為金融泡沫與經濟泡沫。

泡沫一定會形成的。它是一種自然現象。如春夏秋冬的溫度，時高時低，高的時候就高過頭，那就是泡沫。趕時髦也是泡沫。流行也是泡沫。做事情做過了頭就是泡沫。在二維方程式解開時，所得到的尼阻力就是泡沫。因此，在經濟發展與金融政策的發展之中就會有泡沫的出現，不必懷疑。 【物之不善由有過也】。

1. 金融泡沫：由於貨幣供應的增減而影響股價的變化，引起過度擴張而形成泡沫。如 2007年的次貸危機就是金融泡沫，連結房地產的金融泡沫。 信用無限制的擴張，而導致泡沫破裂。 房地產漲價所導引的債務無限擴張，最終導致投資銀行發生流動性危機。 而引爆金融危機。每次金融危機所導致的風暴都是崩盤式的股市大跌。 在崩盤之前都有基本面支撐，2008年危機爆發前，房地產價格持續上漲，無人懷疑地產價格會到頂而反轉。這樣的偏見誤解終於導致泡沫破裂。



2. 經濟泡沫： 經濟泡沫 是在產業過度投資後引起的，基礎設施的過度投資，在投資報酬率抵不上資金成本時就是泡沫破裂的時刻。 尤其是在新科技開發初期都會出現的。AI 的基礎設施投資超過 1 萬億美元。



3. 泡沫破裂都有一個連串的預警， 股票下跌是按照一個順序陸續出現的，猶如春節舞龍一般，龍頭先彎，龍身再跟著彎最後就是龍尾，若是把有關聯的資產價格連續起來就可以觀察到這個現象。



4. 目前有三大泡沫，即是加密貨幣泡沫， AI 泡沫， 及美債泡沫。



5. 加密貨幣的舞龍系列就是以比特幣為龍頭的，龍頭下跌帶動其它加密貨幣下跌。如今比特幣已經由10/6 的高點 124725 跌到 11/21 的 85455， 跌幅達 31.5%。 進入熊市，因此可以說是加密貨幣泡沫已經破滅了。可能還要繼續下跌。其幅度可能來到 - 70%。



6. AI 泡沫： AI 產業可以分為基礎設施供應商， 算力供應商， 算力營運商以及服務商。 其龍頭就是基礎設施供應商， 如算力 CRWV, 電能供應商 SMR及 OKLO, 兩家。 觀察這 3 家企業股價可以發現已經進入熊市了，由於三家企業都是小型企業，沒有引起很多注意而被忽略。 OKLO 股價由 10/14日的高點 174.14 跌到今日（11/21）的 88.17， 跌幅 49.4%， SMR 從 10/15日的53.43 跌到 18.6， 跌幅 65.2%， CRWV 由 6/20 的 183.58 跌到今日的 71.65， 跌幅 61.0%。 平均起來跌幅 58.5%， 早已進入熊市。



7. 龍頭的後面就是 NVDA ， NVDA 也從 10/29 日的高點 207.64 跌到今日的 178.91， 跌幅達 13.58%， 它會跟隨龍頭股繼續下跌。



8. 第三個美債泡沫迄今尚未破裂， 其原因是美債泡沫一旦破裂，那就是天崩地裂的。 觀察美聯儲資產結構， 其所持美債比較 2021/12/08 與今日情況是， 短期5年以下由2850 減持到 1481 億，減持 1400 億， 長期（5 年以上）持有 由2348 減到 2088 億美元，減持260 億， 表示美聯儲釋放出短期美債以換取長期美債空間。 而財政部發行美債量， 2022/12 的短中長期發行量是 1124，113，18， 到了今日 卻是 2513，351，36億美元. 可見其發行量都集中在短期債券。 而美聯儲支撐長期美債，民間只敢買短期，這個泡沫的破裂需以違約形式出現，因為財政部可以印製鈔票，故不會違約，其違約的撕開點將會是中型銀行爆雷。中小型銀行會遭遇到流動性危機。危機一旦擴大，就是崩盤的時候。



9. 因此，這一次泡沫破裂是由加密貨幣， AI 等起頭的，而真正崩盤則必須等到中型銀行爆雷才會發生。到時就是風聲鶴唳，哀嚎遍野。



