〈專文〉【噬嗑卦】： 物之不善由有過也，泡沫破裂猶如舞龍，龍頭帶動龍身龍尾
文/ 劉助
泡沫可以分為金融泡沫與經濟泡沫。
泡沫一定會形成的。它是一種自然現象。如春夏秋冬的溫度，時高時低，高的時候就高過頭，那就是泡沫。趕時髦也是泡沫。流行也是泡沫。做事情做過了頭就是泡沫。在二維方程式解開時，所得到的尼阻力就是泡沫。因此，在經濟發展與金融政策的發展之中就會有泡沫的出現，不必懷疑。 【物之不善由有過也】。
1. 金融泡沫：由於貨幣供應的增減而影響股價的變化，引起過度擴張而形成泡沫。如 2007年的次貸危機就是金融泡沫，連結房地產的金融泡沫。 信用無限制的擴張，而導致泡沫破裂。 房地產漲價所導引的債務無限擴張，最終導致投資銀行發生流動性危機。 而引爆金融危機。每次金融危機所導致的風暴都是崩盤式的股市大跌。 在崩盤之前都有基本面支撐，2008年危機爆發前，房地產價格持續上漲，無人懷疑地產價格會到頂而反轉。這樣的偏見誤解終於導致泡沫破裂。
2. 經濟泡沫： 經濟泡沫 是在產業過度投資後引起的，基礎設施的過度投資，在投資報酬率抵不上資金成本時就是泡沫破裂的時刻。 尤其是在新科技開發初期都會出現的。AI 的基礎設施投資超過 1 萬億美元。
3. 泡沫破裂都有一個連串的預警， 股票下跌是按照一個順序陸續出現的，猶如春節舞龍一般，龍頭先彎，龍身再跟著彎最後就是龍尾，若是把有關聯的資產價格連續起來就可以觀察到這個現象。
4. 目前有三大泡沫，即是加密貨幣泡沫， AI 泡沫， 及美債泡沫。
5. 加密貨幣的舞龍系列就是以比特幣為龍頭的，龍頭下跌帶動其它加密貨幣下跌。如今比特幣已經由10/6 的高點 124725 跌到 11/21 的 85455， 跌幅達 31.5%。 進入熊市，因此可以說是加密貨幣泡沫已經破滅了。可能還要繼續下跌。其幅度可能來到 - 70%。
6. AI 泡沫： AI 產業可以分為基礎設施供應商， 算力供應商， 算力營運商以及服務商。 其龍頭就是基礎設施供應商， 如算力 CRWV, 電能供應商 SMR及 OKLO, 兩家。 觀察這 3 家企業股價可以發現已經進入熊市了，由於三家企業都是小型企業，沒有引起很多注意而被忽略。 OKLO 股價由 10/14日的高點 174.14 跌到今日（11/21）的 88.17， 跌幅 49.4%， SMR 從 10/15日的53.43 跌到 18.6， 跌幅 65.2%， CRWV 由 6/20 的 183.58 跌到今日的 71.65， 跌幅 61.0%。 平均起來跌幅 58.5%， 早已進入熊市。
7. 龍頭的後面就是 NVDA ， NVDA 也從 10/29 日的高點 207.64 跌到今日的 178.91， 跌幅達 13.58%， 它會跟隨龍頭股繼續下跌。
8. 第三個美債泡沫迄今尚未破裂， 其原因是美債泡沫一旦破裂，那就是天崩地裂的。 觀察美聯儲資產結構， 其所持美債比較 2021/12/08 與今日情況是， 短期5年以下由2850 減持到 1481 億，減持 1400 億， 長期（5 年以上）持有 由2348 減到 2088 億美元，減持260 億， 表示美聯儲釋放出短期美債以換取長期美債空間。 而財政部發行美債量， 2022/12 的短中長期發行量是 1124，113，18， 到了今日 卻是 2513，351，36億美元. 可見其發行量都集中在短期債券。 而美聯儲支撐長期美債，民間只敢買短期，這個泡沫的破裂需以違約形式出現，因為財政部可以印製鈔票，故不會違約，其違約的撕開點將會是中型銀行爆雷。中小型銀行會遭遇到流動性危機。危機一旦擴大，就是崩盤的時候。
9. 因此，這一次泡沫破裂是由加密貨幣， AI 等起頭的，而真正崩盤則必須等到中型銀行爆雷才會發生。到時就是風聲鶴唳，哀嚎遍野。
其他人也在看
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 33
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
Gemini3點火！電子五哥「它」股價6連漲 外資看好AI前景...目標價小升至49元
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導Google最新推出的Gemini3模型引爆市場話題，其台廠代工夥伴、電子五哥之一的英業達（2356）也因此受矚，股價連續6日走揚，昨...FTNN新聞網 ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話
被動元件漲價風聲滿天飛！國家隊先提款國巨3億 台塑四寶「這檔」失血3千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日終場漲228.77點，收在27,793.04點，漲幅0.83%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
魏哲家一句話點火！「這檔」挑戰第3根漲停 晶睿、威潤開盤即攻頂...塑膠族群亮3紅燈
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午9時25分暫報27,706.11點，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 28
主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析
財經中心／綜合報導主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？12月這題材將全面爆發？台股 盤解析，今天 Shot 這盤。《本日直播重點》聯準會降息預期升溫，台股昨日早盤在台積電上漲 25元下，強漲逾400點，隨即在前高壓力下，漲幅逐漸收斂，指數重回月線之上! 隨著油價止跌，中國反內捲以及烏俄停戰等利多消息，市場看好塑化產業景氣反轉，今日股價紛紛走強，台聚、亞聚 、台達化紛紛亮紅燈，台化、華夏、聯成漲約 5%，南亞、台塑漲約4%。PCB族群也相對強勢，同泰、亞電、德宏飆出漲停，富喬、台玻漲約5%，接下來行情怎麼掌握呢? 12月份我們還可以期待作帳行情嗎?看完這場直播你會知道1. 12月作帳行情怎麼抓? 低檔上車機會?2. 塑化產業前景如何? 會走一日行情嗎?3. 資金流回PCB! 台玻.富喬再重演?《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析 更多民視新聞報導投資注意！「聖石金業」疑涉黃金買賣詐欺 董座500萬交保候傳我全都要？中國電動車搶攻歐美 燃油車大舉傾銷新興市場台積電勁揚英特爾大漲 法人：台股觀察量能拚上攻民視財經網影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
LINE Pay Money啟動日 支付生態大搬風/法人加碼年終布局 台股放量續漲228點氣勢旺/被動元件火力十足 鈞寶領五檔高掛紅燈｜Yahoo財經掃描
美股在比特幣與AI概念股強彈、殖利率漲勢趨緩、聯準會12月再降息一碼機率逼近九成的激勵下全面走揚，道瓊工業指數上漲0.39%，那斯達克指數上漲0.59%，標普500指數上漲0.25%，費城半導體指數勁揚1.84%。盤面焦點落在科技與半導體族群，資料中心高速連結解決方案商Credo財報與財測優於預期股價飆漲；英特爾在拿下蘋果低階M系列晶片代工訂單的傳聞加持下大漲8.65%；AWS宣布新一代AI晶片將採用輝達NVLink技術，輝達、新思科技續揚；比特幣週一重挫後急彈7%，帶動相關挖礦股與比特幣ETF同步反彈，台積電ADR則在AI情緒回溫下走強1.53%。 亞股今日漲跌分歧，日股續漲1.14%、韓股同步走揚1.04%；而港股下挫1.28%，上證指數同步拉回。 台股部分，今（3）日跟隨國際風向開高走高，加權指數終場大漲228.77點、收27,793.04點，漲幅0.83%，成交值4,406.19億元，上櫃指數也小幅收紅。台積電(2330)在ADR帶動下續攻，收盤站上1,450元，鴻海(2317)小漲收227元；受子公司南亞科(2408)獲利報捷與高階玻纖布題材加持，南亞(1303)表現亮眼，南亞科與華邦電(2344)則在早盤大漲後走勢分歧、收盤一紅一黑。AI伺服器供應鏈買氣不減，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)續強撐盤，CPO矽光子族群由上詮(3363)強攻漲停、帶動波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)輪動點火，被動元件則由解禁出關的鈞寶(6155)鎖住漲停，帶著今展科(6432)、華容(5328)、千如(3236)、金山電(8042)全面亮燈。今日盤面科技權值與題材股齊發力，推動台股再度逼近2萬8千點關卡。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 14 小時前 ・ 1
現增案慘陷兩樣情！「這檔」現增5900張定價105元…亮燈漲停鎖不住慘熄火 收平盤爆量7萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB迎來規格升級，市場呈現供不應求，帶動多檔PCB近期趨勢滿滿。定穎投控（3715）昨（2）日宣布辦理現金增資，發行總...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
陷入百元守城戰！這檔PCB連5漲瓦解還觸跌停...外資大賣8千張 八大公股急救1.4億
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收27,564.27點，漲221.74點或0.81%。八大公股昨日賣超15.47億元，其買超前十大個股，包括5檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
罕見！台股爆逾63億元鉅額交易 今年來累計達9,722億元、刷新高
台股（2）日爆出63.5億元盤後鉅額交易，為近來罕見的新高，推升今日集中市場總成交值為4,865.38億元；累計今年來，鉅額成交值達到9,722.73億元，刷下歷史新高。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
【Yahoo早盤】台股再漲近300點逼2萬8！分析師白易弘看多：不會開高走低
美股四大指數昨日齊響漲聲，比特幣也出現強彈，台股今（3）日也持續開高，指數最高更一度觸及27,847點，漲點直逼300點。啟發投顧分析師白易弘表示，台股今日預估量能落在4500億元，是溫和上漲的多方盤，預計今日收紅盤機率大，不太會有殺尾盤、開高走低的情況。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 5
籌碼／外資回來了！三大法人狂買214億 記憶體這檔又被賣了
台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏。美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
大摩全線上修！點名「亞洲AI10傑」驚掉下巴 聯發科、京元電等「6台廠」爭光入列...台積電CoWoS擴產近八成
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電在先進封裝的擴張速度，再度被外資評為「超越原本的全部想像」。摩根士丹利最新出爐的區域深度報告揭露，AI伺服器拉...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台股開高漲逾200點 矽光子紅光滿面 「這檔」亮燈漲停
在美國聯準會12月降息機率再度拉升至8成以上、比特幣反彈、公債殖利率漲勢趨緩下，美股四大指數2日全面走升，台股3日同步開高，加權指數早盤開高強漲逾200點，持續站穩所有均線之上。台積電上漲15元達1,445元，聯發科、鴻海、台達電等大型電子股同強，而矽光子（CPO）族群集體點火，IET-KY搶先拉漲停板，華星光、上詮等也勁揚逾6％。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
台達電砸37億溢價收購 晶睿漲停爆12萬張買單排隊搶買
台達電（2308）昨日召開重訊記者會表示，將以每股100元溢價16%，砸約37億元將旗下子公司晶睿通訊股份全數吃下。消息一出，晶睿（3454）今日股價開盤就鎖上漲停價93.6元，更有近12萬張買單排隊等買，台達電也並未閒著，同步上漲2%同歡，直逼千元大關。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
存股族注意！ETF界年底大洗牌 達人曝「懶人投資法」爽躺賺：「2檔新人」飆出半年五、六成超狂戰績
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今年走出一條熱力四射的曲線，從1月到11月，大盤含息報酬率約23.31%，讓不少散戶笑得像突然被塞了年終獎金。專家「存股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
漲太兇！AI含金量破6成 「一網打盡」8大巨頭的美股ETF
近期美股出現震盪拉回，市場對AI類股高估值與聯準會可能延後降息的疑慮升溫。不過，貝萊德投信表示，這波修正屬於漲多後的健康回檔，基本面並未出現明顯轉弱。隨著AI浪潮持續推進、企業財報亮眼、國際資金持續湧入，加上貨幣政策逐漸轉向寬鬆，美股後市仍具續航力，長期多頭趨勢未變。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話