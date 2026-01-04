〈專文〉國營事業一定要普渡燒金才能得平安嗎？



文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長)

我們教會的一位執事（西拉雅族）在台灣銀行的台南市某分行擔任經理，因為想改變傳統的農曆七月普渡燒金紙，用道教方式擺貢品拜鬼神的習俗，今年請教會牧師及同工到銀行辦平安七月的祈福儀式，而被銀行的人提告，訴訟中，她說我自掏腰包，沒動用任何銀行一毛錢，只是為了環保概念做一個改變就被提告，這個國家難道要霸凌那只有5%的少數宗教族群到何時？

基督教文化原來就是400年前傳自荷蘭政府，她們西拉雅人可以說是台灣最早接觸到西方宗教的族群，已經被後來的明鄭帶進來的中國道教文化打壓了幾百年，沒想到解嚴開放迄今，在亞洲自由度排名第二的台灣，居然還會發生西拉雅族銀行經理為了改革過去在民間七月時，舉辦的那種不環保的普渡，燒金紙文化，改用較環保的基督教祈福儀式，就要承受被告的後果，這對一個剛通過認證成為台灣第十七族原住民的西拉雅族人，太不公道吧！

自從鄭成功引進了中國媽祖信仰來到台灣後，在中國的統治者總覺得宗教統戰對於迷信的台灣人實在太好用了，從短命的鄭氏王朝（統治台灣才22年），到中國東北方的外族滿州人（Mandarin)那個被不要臉的中國人拿來當作自己的政權向全世界宣稱他們曾經統治過台灣的清國，都積極的引進媽祖信仰來統戰台灣，中國國民黨這個打輸跑贏的蔣家外來政權（中國國民黨主席李登輝及台灣民選第一，二任總統自己說的），更是放任民間信仰大興廟宇，因為那些“顏清標”們，個個都是中國國民黨地方勢力的來源，直到政黨輪替後，民進黨執政時，他們仍舊緊抓著這龐大的地方力量，連在2017年還是民進黨籍的副議長郭信良都受託於他所屬的南瀛道教協會強力反對賴清德在2013年擔任台南市長時為了環保，想用行政命令要求49家廟宇配合，神轎抵達和離開時，只能各燃放1串鞭炮的政策，每參加地方宮廟活動時，多次公開承諾，「只要將來陳亭妃當選市長，就開放過去燒金紙及放鞭炮的傳統規模，不會再設限。」

這種以選票為最大考量的地方政治生態，顯然不斷地沖擊壓縮少數宗教族群的生長空間，難怪新營的宮廟還會公然插上中國的五星旗，為習近平併吞台灣當馬前卒！這樣的隱憂應該是全國人民應該正視的！

台灣人啊！我們的少數族裔及弱勢宗教團體的人權已經被賤踏在地，難道要請川普來拯救，或說句公道話嗎？我們引以為傲的宗教自由，如果難以在民間實踐，至少該先由政府公部門及國營事業單位來先行，為了環保救地球，改善民俗作表率吧！

