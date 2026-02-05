〈專文〉土地改革七十年後：被忽略的原墾農與臺灣制度公平的下一步

.

文/姜仁福

戰後國民政府接收日治時期龐大的土地與資產後，臺灣的土地制度逐步走向「分階段改革」的路徑。早期為了穩定政權與安置軍民，政府以國有地與眷村政策優先處理居住問題；其後透過「三七五減租」與「耕者有其田」，重塑農業生產關係；近十多年，政策焦點又轉向原住民族的歷史正義與傳統領域權利。這些政策在不同時代都有其必要性，也確實解決了部分社會矛盾，但長期累積下來，卻出現新的制度落差。

其中最值得重新檢視的，是介於各類政策之間、人口基數最大的閩南與客家原墾農、佃農與山區歷史使用者。許多家庭早於政權更迭即在地耕作與居住，卻因土地被劃入林班地、保安林或各類國有地體系，至今仍處於「事實存在但法律定位不足」的狀態。相較之下，眷村改建條例曾以專法方式快速制度化居住權，而原住民族也逐步建立專章法律與政策工具，唯獨原墾農問題缺乏一致且長遠的制度出口，這正是當前社會爭議的核心之一。

若從國際經驗觀察，紐西蘭透過《懷唐伊條約》框架與談判機制處理毛利族土地申訴；加拿大建立原住民土地協議與自治安排；澳洲與美國也透過法院判決與立法逐步承認歷史使用權。這些國家雖然背景不同，但都試圖在「國家發展」與「歷史正義」之間尋求平衡，並透過制度化程序降低長期對立。臺灣若能借鏡其精神，未必需要完全複製模式，而是應建立一套更一致的法律原則，讓不同歷史群體都能看到可預期的改革方向。

土地制度長期呈現片段式補償，容易造成群體間的相對剝奪感，也可能被政治語言簡化為族群對立。事實上，真正需要討論的不是誰被優待，而是如何讓制度回到公平與可持續的軌道。未來改革若能從全面盤點國有地、重新界定原墾地法律定位，以及建立跨族群協商機制著手，或許才能避免歷史問題反覆累積，並為臺灣（中華民國）的團結與永續發展奠定更穩固的基礎。