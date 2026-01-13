〈專文〉在暴力、身分與技藝之間，被雕刻出來的人生─《國寶》（上冊）讀書心得



文/ 高登黃

讀完吉田修一《國寶》上冊，心中最深的感受，並非故事本身的戲劇性，而是作者如何藉由一位歌舞伎藝人的成長，層層鋪陳出戰後日本社會中交雜的暗流結構：黑色會的轉型、傳統藝道的嚴苛、美學與殘酷如何在同一具肉身上糾纒錯雜的展演。

小說的起點，立花喜久雄的不凡出身，便註定了他「被奪走選擇權」的戲劇人生。

一、戰後日本黑色會的演化：從暴力到秩序的灰色轉型



書中對二戰後長崎黑色會的描寫，並未流於獵奇，而是呈現一種歷史必然的轉化過程。戰敗後的日本，因美軍制憲、政府權力被抽空、社會經濟混亂，地方勢力適時填補了秩序維護的部分角色。立花權五郎所代表的，正是那時代黑色會「以暴制亂」的父權式人物。

然而，隨著社會逐步走向制度化，黑色會也從赤裸裸的暴力，轉向組織化、企業化以及地下化的經營。權五郎的死亡，不只是個人悲劇，更象徵一個時代的終結。喜久雄失去父親的同時，也被迫與原生的身分切割——這個突然的「生命斷裂」，成為他一生無法抹去的陰影。

二、歌舞伎的流派與世界：技藝即血統的封閉結構

投靠大垣豐史，意味著喜久雄正式踏入歌舞伎的世界。但這並非單純的藝術殿堂，而是一個高度封閉、講究出身血緣與流派的體系。

歌舞伎並不是「只要有天分就能成功」的世界。流派、師承、血統，構成一道道無形卻堅硬的門檻。俊介作為「親生之子」，即使在技藝上未必能凌駕喜久雄，但天生即站立在正統的高位；而喜久雄，無論多努力，始終是個血統不純正的「外來者」。

這種結構，使藝術不再只是純粹美學的追求，更是權力、秩序與傳統的糾纒交錯。

三、女形的條件：不是模仿女性，而是消滅男性

小說對「女形」的描寫極為入𥚃，也極為精準。女形並非扮演女人，而是必須將自身的男性氣質一層層的剝除，直到「性別消失」，而能自身映照出女性的心理本質。

這需要的不只是對演員外貌條件的要求，更是一種透過對身體、情感與自我意識的長期壓抑、剝奪及揣摩而臻乎高度藝境的過程。喜久雄的出色技藝，來自他願意徹底臣服這種身心靈的剝奪及壓抑。現實生活上他沒有退路，也沒有原生家庭可逃回，因此他唯有狠心地對待及剝奪自我，才有立足活命的機會。

我認為女形之美，在這小說中的呈現並不浪漫，而是近乎自殘式的為藝術殉道。不論是喜久雄、俊介，亦或是前輩大師如小野川萬菊，都是這樣自虐而成就「女形」之道的。

四、刺青：無法抹去的過去，也是無聲的原罪

喜久雄身上的刺青，是他黑色會之子的印記。即使換上華麗的戲服、站上光亮的舞台，但是那些刺青依舊霸佔在他的皮膚之上，警醒著他：「你原本就不是屬於這個圈子的人」。

刺青在此不只是黑道符號，更像是一種宿命的印記——血緣、過去、暴力，早已深深刻入身體𥚃。歌舞伎要求的是「純化」，而刺青象徵的，恰恰代表的是那難以被純化的雜質。

這也使喜久雄的技藝功成，但始終潛伏著隱約的不安。

五、報恩的思想：日本式忠誠的雙刃劍

喜久雄對大垣家的報恩之心，是推動他不斷向前的核心動力。在日本文化中，我認為「恩」並非祇是一種「情感」，更是一種必須償還的「債」。這份恩情，既給了他容身之所，同時也剝奪了他拒絕承擔的權利。

他必須成功，不只是為自己，而是為了回報養育、栽培與收留之恩。這種倫理，看似高尚，實則殘酷——因為它不容許失敗，更不允許逃離。特別是非血緣關係的人際關係，這個現象也普遍顯現在日本社會的各個主從層面，存在過去、存在當下，亦將存在未來，這是日本文化中的宿命與基因。

六、部屋子制度與襲名：兩種不同層次的傳承

小說中隱約呈現出日本藝能界兩種不同的傳承邏輯。

「部屋子」制度，像是技藝的共同體，重在師徒關係與日常修行；而「襲名」，則是名號與歷史的繼承，是舞台上的權威象徵。前者靠努力及天份可得，但是後者卻往往與血統密不可分。

喜久雄在部屋中可以拼命，但在襲名的世界裡卻永遠差一步。這種因血統造成的落差，構成他內心最深層的焦慮及自艾自怨。

結語：被鍛造成「國寶」之前，他首先是一個被犧牲的人

廣告 廣告



《國寶》上冊最動人的地方，在於它不急著歌頌成功，而是不斷追問：

當一個人被要求成為「國寶」時，他必須先放棄多少作為一個「人」的部分？

喜久雄的故事，既是個人奮鬥史，也是戰後日本社會的縮影——在秩序被破壞而重建的過程中，有些人被塑造成典範，有些人則被吞沒於陰影𥚃。

而他，恰恰跨在兩者之間掙扎奮鬥。





