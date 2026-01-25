【專文】大家一起來推「少一道菜、多一分愛」的活動

農曆年又快要到了。這十多年來，我都會在教會推一個「少一道菜、多一分愛」的活動，也就是鼓勵信徒們在除夕夜準備年夜飯時，少吃（或少準備）一道菜，然後將省下來的那道菜錢，不論是少了什麼菜都無所謂，可以是最貴的白鯧，也可以是最便宜的高麗菜、白菜等，都無所謂，然後，將這道省下來的錢用來資助你所關心的貧困對象，不論是個人，或是機構、基金會都好，讓他們在這原本可快樂過個年吃佳餚的時刻，也可以感受到你給予的溫暖之愛。這十幾年來，每次都會事先告訴會友，要幫助的對象。

我印象最為深刻的一件事，就是有一年我帶台北東門教會松年團契去日本長崎走訪《沉默》這本書所描述的歷史腳跡。我們從長崎搭船去「五島列島」的第一站「福江」島。島上山坡頂上就有一間天主教堂，從該教堂就可鳥瞰整個島，且可眺望許多在近海內打魚的漁船。教堂外有一片平坡地形的空曠地，設有耶穌受難的十四個「苦路」雕像。禮拜堂頂上也有鐘樓，神父說鐘樓每天都有固定時間打鐘，那是要告訴信徒祈禱的時間到了。這樣，無論是在海上作業和在田園工作的信徒，一聽到鐘聲，都會放下手上的工作，面向教堂屋頂上的十字架祈禱。走進禮拜堂裡，馬上就看見門內入口處有個奉獻箱，箱子上面放著一塊小紙板，上面寫著：「少吃一口飯」。

我們對這紙板上寫的字感到很迷惑，問了神父，他才解說：「原先是為了發生在1995年1月17日 的清晨5時46分左右規模為芮氏7.3級的『阪神大地震』（又稱為「神戶大地震」），而發起的賑災活動。是呼籲大家每碗飯都少吃一口，這樣每天、每個人至少可以存一碗飯，一個月下來，他的教會就可以節省兩斗米（該教會約有150名信徒）。一個月後將這兩斗米運送到災區，可幫助許多災民有飯可吃。他說結果真沒有想到，有許多教會聽到了他所推動的這項活動，也紛紛跟進，一個月下來就有好幾噸的米送進災區。」

這位神父繼續說：「雖然賑災的時間已經過去好幾年了，但我們有許多間教會的信徒已經養成習慣了，因此，我們在神父賑災的工作結束後就開會討論，接下來要救助什麼單位。信徒並沒有減少這項奉獻，一個月後就將累積起來的米送去救助需要的對象。」

我聽了之後非常感動。我跟這位神父分享說：「我的教會是只有每年農曆年前會發起除夕年夜飯少吃一道菜，然後將省下來的錢用來濟助需要的對象。」神父聽了之後說：「這確實是個好主意。能幫助需要的人，就是在見證上帝的愛。」我回覆神父說：「您們比我們還更多愛心，我們是一年才一次，您們是每天『少吃一口飯』。真不簡單耶。」神父聽了之後，只有笑一笑，沒有說什麼。

上個禮拜（元月21日）我才聽到一位從美國回來的遠親，他住在德州首府「奧斯丁」，因為看見我寫推動「少一道菜，多一分愛」的文章。因此，也在他所屬的教會推動出來。他說特別呼籲教會年輕人，每個禮拜少吃一個漢堡，就可用來濟助需要的貧困對象。果然，全體會友特別是年輕人都很積極地參與，因此，第一年共計捐出了四千多美元，第二年就超過一萬美元了。他覺得這是一項很有意思的活動。

我印象還很清楚，就是前年（2024年），我在查經班推出這項活動，將「少一道菜」的錢，用來資助遠在澎湖吉貝島上的浸信會穆玲玲牧師所關心島上兒童事工。後來，去年（2025年）元月第一個禮拜日下午，我受邀到台北宇宙光所成立的「傳愛教會」主日禮拜講道，我說「從微小的事開始」，提起這件「少一道菜、多一分愛」幫助吉貝島上的浸信會。而我是屬於長老教會的傳道者，會幫助浸信會的弱小對象。我說真實的愛，是不會分別對象的。結果沒有想到傳愛教會的輔導牧師說，聽了之後很感動，因此他也帶領該教會去年馬上跟進，將這項活動所捐出來的，用來幫助吉貝島上浸信會的兒童事工。

去年，我就是在所帶領的查經班發起「少一道菜、多一分愛」所得到的，全部用來濟助林立青兄弟所創設的「攸惜關懷協會」，原本是希望能給那些原本是街友的清潔工有個「年終獎金」。但林立青兄弟認為他們需要更先進、更有效率的清洗工具，這比年終獎金更重要，因為這樣他們的工作可以做得更好，且範圍也可以更廣。更重要，還有就是替他們租房子，這樣他們就不用流浪街頭露宿，讓他們有個安定的居所，也可隨時照顧他們不再落入酒癮、和毒癮的陷阱中。當我去拜訪他們時，他帶我看那些先進的工具機（去年在花蓮光復鄉災難中，這些先進機具就發揮了極大的功能），和承租下來的住屋，讓我深受感動。

也是去年，我曾寫文章刊登在「上報」，呼籲立法委員不要逼政府普發一萬元現金給全國國民，而是將那二千三百億的錢用來進行全國電纜線地下化工程，就像蘭嶼一樣。而我的好友釋昭慧法師是當立法院藍白立委強行通過此法案後，出來積極推動「拒領一萬元」，卻因此遭遇到許多羞辱和謾罵，讓我深感難過。也因這項法案通過了，我就告訴查經班的兄姊，大家將這一萬元拿出來捐助需要幫助的對象。若是覺得一萬元太多，可以拿出一半五千元就好。如若覺得五千元還是太多，那就拿出三千元。若覺得三千元也是太多，那就不用了。這樣，我們將查經班兄姊所捐贈出來的這一萬元，累積起來幫助在台東「孩子的書屋」，以及在台北的「育成基金會」。

今年，我繼續推動大家來響應這項「少一道菜、多一分愛」，還是用來幫助林立青兄弟的「攸惜關懷協會」。我告訴林立青兄弟，不會再跟他說做什麼用途，因為他比我們都更清楚這群被他帶領、訓練的街友，以及少年觀護所的幾個孩子最需要的是什麼。他比我們都更清楚，因為他是第一線工作者，是實際在執行和設計者。

聖經告訴我們：有愛的地方，可以讓別人看見上帝（參考約翰一書四：12）。就像耶穌所說的，愛在「微不足道」的人的身上，就是為他所做的美事（參考馬太福音廿五：40）。

讓我們來學習這樣的信仰認知：真實的愛，不是數字，也不是大或小，這是生命的力量，而這種力量是無法估計的。因為上帝會賜福。