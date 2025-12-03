〈專文〉太平洋屬地的未來：在獨立與整合之間的最佳選擇
文／鄭紹春(前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家)
前言：懸浮狀態的困境
當今太平洋地區仍存在約十餘處未獨立屬地，分別隸屬於美國、法國、英國及紐西蘭。這些島嶼長期處於「不統不獨」的政治懸浮狀態——既非完全獨立的主權國家，也未完全整合進宗主國的政治體系。這種模糊地位不僅造成治理效率不彰，也使當地居民在公民權、國際地位與經濟發展方面長期面臨不確定性。
其中最具代表性、也是最具象徵意義的案例之一，就是美屬薩摩亞居民被定位為「美國國民（US nationals）」而非「美國公民（US citizens）」：既受美國保護，卻未享有完整公民權。這種半吊子制度象徵了太平洋屬地普遍面臨的「不統不獨」困境，也凸顯改革的迫切性。
因此，太平洋屬地的最佳出路應當十分清晰：要嘛輔導其走向完全獨立；要嘛讓其徹底整合為宗主國正式的一級行政區，如同法國海外省模式，使其居民獲得明確法律地位與完整公民權利。
現實評估：各屬地的條件與挑戰
在決定太平洋屬地的最適選項之前，必須考量以下關鍵因素：
獨立的基本條件：人口規模、經濟基礎、行政治理能力、防務可持續性，以及居民的獨立意願。
整合的前提條件：宗主國願意承擔完整行政與財政責任、居民願意成為完全公民、文化與地理具備融入可能。
依此標準，可將屬地分為三類：
第一類：具備獨立潛力的大型屬地
新喀里多尼亞(New Caledonia )主島地貌
新喀里多尼亞（法國）
人口 27 萬、面積 18,575 平方公里，具完整經濟體系與豐富鎳礦。已三度公投，雖未獨立，但相關力量仍然強大。
建議：尊重民意，未來若通過公投則協助平穩獨立；若選擇留法則應升格為真正海外省，享有完整公民權。
法屬波利尼西亞（法國）
人口 28 萬、面積 4,167 平方公里，旅遊經濟成熟。
建議：推動最終地位公投，選擇獨立或完全整合，不再停留於模糊自治地位。
第二類：適合完全整合的中型屬地
關島（美國）
人口 17 萬，為美軍印太戰略核心。居民已是美國公民但政治參與有限。
建議：升格為美國第 51 州或正式海外省，使其擁有完整總統投票權與國會席次。
北馬里亞納群島（美國）
人口 4.7 萬，與美國政府體系聯繫緊密。
建議：可與關島合併共同成州，或單獨升格為完全行政區。
美屬薩摩亞（美國）
薩摩亞地理
人口約 4.5 萬，是美國屬地中最具制度矛盾者。當地居民如今僅為「美國國民而非公民」——這象徵其政治地位停滯在殖民餘緒之中。
這種「國民非公民」地位既剝奪其投票、擔任公職等基本權利，也使其國內法律保障不足，更在國際法上陷入尷尬地位。
因此，美屬薩摩亞已到了必須立即作出抉擇的關鍵時刻：
1. 立即併入美國領土，令居民獲得完整美國公民權；
2. 若美國不願負起整合責任，則應坦然面對——讓美屬薩摩亞自主決定是否完全獨立，或與薩摩亞獨立國探討統一或邦聯可能。
美屬薩摩亞的懸置狀態已不應再拖延，這是最需要立刻處理的太平洋屬地人權與公民權議題。
第三類：人口稀少的微型屬地
如瓦利斯和富圖納（法國）、托克勞（紐西蘭）、皮特肯群島（英國）、威克島（美國）等，人口過少、無法獨立運作國家機制。
建議：直接整合為完全行政區，或併入鄰近較大屬地，使居民獲得完整公民權與公共服務。
具體建議：清晰的路徑選擇
美國屬地改革方案
關島、北馬里亞納：合併或單獨升格為州或正式海外省。
美屬薩摩亞：立即結束國民非公民制度，直接給予公民權；或由美國支持其走向完全獨立或與薩摩亞統合。
威克島：維持軍事用途但明確行政地位。
法國屬地改革方案
新喀里多尼亞、法屬波利尼西亞：舉行明確選項的最終地位公投。
瓦利斯和富圖納：直接整併或併入新喀里多尼亞行政體系。
英國與紐西蘭屬地改革
皮特肯：維持英國直轄但需保障居民生計。
托克勞：應整合為紐西蘭特別行政區。
結論：終結殖民遺緒的責任
太平洋屬地今日的困局，本質上是殖民時代遺留下的政治與法律矛盾。宗主國既不能一方面享受主權利益，卻同時規避應承擔的義務。
尤以美屬薩摩亞為例，「國民非公民」制度已不符合 21 世紀民主價值，應立即改革，以免居民再承受身分模糊的不公待遇。
太平洋屬地的未來只有兩條清晰道路：
輔導其獨立，賦予真正的國家地位；
或徹底整合，提供與本土同等的公民權與政治參與權。
只有結束這些島嶼長期的「不統不獨」處境，才能徹底告別殖民陰影，並讓太平洋居民享有清晰身分、完整權利與穩定未來。
其他人也在看
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 185
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 131
挺鄭麗文沒市場！賴瑞隆曝這人：在保持距離
[NOWnews今日新聞]民進黨2026高雄市長初選激烈進行中，民進黨立委賴瑞隆今（3）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪表示，鄭麗文當選黨主席後，藍委柯志恩始終想保持距離，甚至於在一些看法或說法上...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 75
戴瑋姍、卓冠廷請辭獲准 賴清德宣布由「他」回任發言人
即時中心／顏一軒、陳治甬報導身兼民進黨主席的總統賴清德今（3）日在中常會中宣布，組織部主任張志豪、發言人卓冠廷與戴瑋姍因將投入明（2026）年的地方議員選舉，已向他請辭，未來綠委李坤城將回任中央黨部發言人，期盼他能襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。民進黨今日下午召開第21屆第57次中常會，由黨發言人韓瑩會後轉述賴主席致詞。賴清德指出，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。綠委李坤城將回任民進黨發言人。（圖／民視新聞）賴清德說，3人在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助；他謹代表中央黨部，向3位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。他並提醒有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職，同時宣布李坤城將接任黨部發言人。談及李坤城的各項條件與經歷，賴清德則表示，李委員中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通，期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。原文出處：快新聞／戴瑋姍、卓冠廷請辭獲准 賴清德宣布由「他」回任發言人 更多民視新聞報導回到日治時代？中國否認《舊金山和約》 林楚茵：高市戳破中共「國王新衣」台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行民視影音 ・ 16 小時前 ・ 9
藍白剛擋下國防預算「中國就實彈射擊」 林飛帆嘆危機：傷害台灣國安
總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，國民黨主席鄭麗文痛批在玩火，國民黨立法院黨團總召傅崐萁還說是挑釁，然而國民黨、民眾黨昨（2）日在立法院封殺國防特別條例後，中國就在渤海實施實彈射擊。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日直言，這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害，「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是常識！」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 220
不選台北市長！王世堅首曝原因超心酸
[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他首度談及不參選原因，直言因自己是228與白色恐怖受難者後代，若輸給蔣家的下一代，他將無法...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 159
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 216
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 15
中國不認"舊金山和約" 日議員調侃:台灣還是日本領土?
政治中心／綜合報導二戰結束後，日本簽署"舊金山和約"放棄台澎主權，是"台灣地位未定論"重要基礎，日相高市早苗也說"日本無法認定台灣地位"，但這又讓中國跳腳、否認舊金山和約，但有日本議員調侃"不承認舊金山和約的話，台灣現在還是日本領土，也不會歸中國所有"。副總統蕭美琴再度接受外媒訪問，被問到是否設想到任何情境，美國可能要派兵協防台灣，她這樣回答。蕭美琴說「臺灣正在做的一切努力，就是為了防止這個特定的假設性情境發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出，是否介入衝突、或戰爭的痛苦決定，這就是為什麼嚇阻，和強化臺灣實力如此重要。」台灣的努力，贏得國際認同，日本首相高市早苗日前也表態"台灣有事就是日本有事"，還引用"舊金山和約"，強調日本已放棄對台的所有權利，無法認定台灣法律地位，但這讓中國更是跳腳。高市早苗指出，日本無權認定台灣法律地位。（圖／翻攝網路）中國外交部發言人毛寧說「舊金山和約是在排斥中俄，二戰重要當事方的情況，對日本單獨媾和而發表的文件，其對台灣主權歸屬等涉及中國做為非締約國的領土、和主權權利的處置都是非法無效的。」舊金山和約是日本戰敗後，放棄台灣、澎湖等領土的國際法文件，但當時未指明誰來接管，也被稱為"台灣地位未定"，如今中方拒絕承認，被前日本議員松丸誠調侃，如果中國拒絕承認舊金山和約，那現在台灣仍將是日本領土、也不會歸給中國，中國的說法是"自掘墳墓"。舊金山和約。（圖／資料照）羅智強說「面對地緣政治的衝突就是當個和平締造者，那台灣屬於中華民國這是鐵錚錚歷史事實、也有歷史文件做為依據。」賴瑞隆說「舊金山和約你都不認可的時候，日本戰敗的時候到底相關的一些台灣地位如何規定，那顯然會更加複雜化，台灣所有未來的走向，應該還是由台灣人民做最後決定。」舊金山和約是重塑東亞地緣格局重要文件，中國想片面推翻，只怕引起更大矛盾。（民視新聞綜合報導）原文出處：中國不認「舊金山和約」 日議員調侃：台灣還是日本領土？ 更多民視新聞報導中國急了？指賴清德國慶文告顛倒黑白 外交部嗆：停止扭曲史實鄭麗文嗆綠「台灣主權未定論」荒謬 賴瑞隆：與中共唱和進行紅統日本挺台「中國竟致函聯合國」！揚言動用自衛權 外交部震怒反擊民視影音 ・ 1 天前 ・ 34
1.25兆國防條例被「暫緩列案」 綠營：遂行習近平指令
政治中心／綜合報導總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，在立法院程序委員會中被國民黨團"暫緩列案"，包含行政院版財劃法、立委赴中報備也持續被擋。綠營痛斥藍營惡擋國安法案，卻在院會把離島自貿區逕付二讀、給中國洗產地的機會，痛斥他們不敢討論，只顧著遂行習近平指令。民視 ・ 1 天前 ・ 37
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 30
民眾黨真內鬥了？蔡壁如談李有宜退黨：外界難免覺得與黃主席有關
即時中心／高睿鴻報導前民眾黨發言人李有宜昨（30）日無預警宣布退黨，引發外界譁然。由於她過去已在新北三蘆區經營許久、累積一定的地方實力；加上前一次立委選戰對決民進黨強將林淑芬，她以「藍白合示範區」之姿奪8萬4000餘票，最終高票落選，累積不少知名度。但現在卻傳，她的退黨決定，疑似與黨中央在該選區「空降」周曉芸（主席黃國昌子弟兵）競選議員有關；對此，前民眾黨立委蔡壁如也出面回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
川普擬關委領空 傳防長令：運毒船不留活口
美國總統川普揚言要關閉委內瑞拉的領空，但又不說明原因，有意營造即將空襲委國的氣氛。近日傳出，國防部長赫格塞斯空襲運毒船的行動中，下令對同一艘船進行第二次攻擊，刻意擊斃船上生還者，此舉明顯違反國際法，美國國會已經展開調查。川普證實已經與委國總統馬杜洛通過電話，白宮官員透露，馬杜洛提出的下台條件，川普通通拒絕，還限期他一個星期內離境；周一，馬杜洛現身造勢場合，破除他已經逃跑的謠言。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 7
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
川普簽署台灣保證實施法案 林佳龍致謝：台美關係向前邁出一大步
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導美國總統川普（Donald Trump）2日已正式簽署參議院日前所通過的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院（U.S. Department of State）定期審視、更新與台灣交往的指導方針。對此，外交部長林佳龍今（3）日指出，這象徵台美關係向前邁出一大步，未來台美可互相赴聯邦機關洽公，或到代表處來互動。白宮表示，美國總統川普2日簽署一項法律，強制美國國務院審查美國與台灣交往的指導方針，並提出移除限制的計畫，被視為深化美台關係的最新立法進展。「台灣保證實施法案」今（2025）年5月在眾議院過關，11月18日於參議院無異議通過後，12月2日送交川普簽署生效。今早9時，立法院外交及國防委員會邀請林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢，同時於會前短暫接受媒體聯訪。記者提問，川普總統已經簽署「台灣保證實施法案」，接下來可以解除一些台美交往限制，有沒有可能比如說相關部長前往華府？對此，林佳龍表示，「台灣保證實施法案」得到參眾兩院的跨黨派支持後，川普總統正式簽署，代表台美關係向前邁出一大步；對於雙方交往準則，未來可以更完整互動，「包括到聯邦機關洽公或是到我們代表處來互動，以及台美關係正常化的進一步發展，我們表示肯定跟感謝」。原文出處：快新聞／川普簽署台灣保證實施法案 林佳龍致謝：台美關係向前邁出一大步 更多民視新聞報導各說各話！雲林口湖「鯛魚排」自行送檢無禁藥 衛生局：樣本不同誰想毀掉中華民國？媒體人點名「這人」：當特洛伊木馬引中共入關馬克宏擬邀習近平出席法國G7 日本盼法國「審慎應對」民視影音 ・ 22 小時前 ・ 3
強勢干政！宏都拉斯大選膠著 川普：改變結果將迎地獄代價｜#鏡新聞
我國前友邦宏都拉斯總統選舉結果陷入膠著，兩位「立場親台」的候選人在拉鋸。阿斯拉夫曾任首都市長，並獲得美國總統川普公開支持。另一位則是，曾表態將與台灣恢復邦交的納斯拉亞。至於宏都拉斯國會則確定變天，兩大親台在野黨拿下多數，親中執政黨席次大減16席。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
川普簽署台灣保證落實法案 強制國務院定期審查對台交往準則
美國總統川普於當地時間2日簽署《台灣保證落實法案》，強制美國國務院須定期審查對台交往準則，並解除與台灣互動的自我限制。我外交部對此表達感謝，並指該法案旨在強化《2020台灣保證法》執行，顯見美國國會跨黨派與行政部門支持深化台美關係。公視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
遭質疑「被請辭」發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！
論壇中心／綜合報導備戰2026地方選舉，兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍將辭去職務，卻遭到國民黨桃園市議員凌濤質疑。凌濤今天（2日）指出，這兩位發言人「被請辭」或「跳船」，都顯示他們在「自救」。卓冠廷聽聞後反酸凌濤，因為國民黨主席鄭麗文上任後，也是被迫請辭（國民黨智庫副執行長）的，自己有「創傷症候群」，就說別人也得了一樣的病。卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，凌濤是前主席朱立倫的愛將，鄭麗文上任就改朝換代了，國民黨內另有她要用的人，「所以被迫請辭的是凌濤，不是我們」。卓冠廷加碼大酸凌濤：「把自己發生的狀況來講我和戴瑋姍，卻還要我浪費時間占用公共資源來回應凌濤，好啦， 你成功了。」卓冠廷進一步指出，民進黨的黨章規定非常清楚，有要選公職的黨工必須在就職前一年請辭，如果自己2026年有幸連任議員成功，會在2026年12月25日就任，就必須依照黨章規定在2025年12月24日前請辭，例如也要參選議員的組織部主任張志豪，也已經在上週請辭。卓冠廷笑稱「這也是一個小指標」，如果想猜哪一個民進黨的黨工要參選，只要看最近沒請辭的人就是不選的人。卓冠廷透露，自己上週和戴瑋姍一起簽公文向主席請辭發言人，還沒有確定離職的時間，所以明天（3日）要一起出席中常會，由主席裁示做到什麼時候。原文出處：遭質疑「被請辭」民進黨發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！ 更多民視新聞報導吳怡農曝北市民調！簡舒培喊話：做「這事」選對會才會挺！台積電提告羅唯仁！律師曝更重要目的：瞄準英特爾這件事！藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導距離2026年九合一選戰倒數362天，副總統蕭美琴近期輔選行程增加，接連與民進黨台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧合體勤走地方拜廟。對此，蘇巧慧今（2）日回應，蕭副總統的戶籍就在新北，也一直擁有高人氣，倘若能多來走走幫忙，當然對議員與市長的選舉都有加分。蘇巧慧表示，蕭美琴副總統在駐美期間締造最好的台美關係，台美從防疫到戰略合作都非常緊密，得到大家的肯定，她強調，蕭副總統戶籍就在新北，也一直擁有很高的人氣，她如果能來多走走幫忙，當然對市長到議員的選舉都會非常加分。原文出處：快新聞／戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分 更多民視新聞報導不畏中國打壓！巴拿馬國會訪團睽違8年抵台 林佳龍盼兩國重啟夥伴關係九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標重啟核二？蘇巧慧喊言之過早：無核廢又安全才不反對民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
除非踏過我們屍體！ 王世堅談國防：台灣不會輕易認輸
除非踏過我們屍體！ 王世堅談國防：台灣不會輕易認輸EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2