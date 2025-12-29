〈專文〉奧林匹克世界大戰（Olympic World War )



文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長)

人類自古以來,戰爭總是殺人無數,死掉的都是無辜的平民百姓，毀掉的是人們一生的幸福，世界重大的戰爭傷亡以第二次世界大戰最為慘重，總死亡人數高達7000萬至1億人，其中平民佔絕大多數；其次是第一次世界大戰，約2000萬人死亡；在中國則以太平天國之亂 (1850-1864)：據估計約 2000萬至 3000萬人死亡，是中國史上最慘烈的內戰之一。若以佔當時人口比例計算，則太平天國之亂（約4400萬人）和二戰（約7500萬人)為最大的死亡!看來太平天國之亂時也是大多數台灣人的父系祖先自中國逃離來台灣( 包括我們家1860來台當官的第一代祖先)的全盛時期,據台灣史學家李筱峰教授的研究指出,當時台灣的清國政府才一改過去的毫無建設,毫無作為,開始學習西方傳教士帶來的醫學,科學等思維,稍有建設!

圖/取自軍聞社影音

中國習近平這匹中華人民帝國的戰狼,今天(12/30)宣佈在台海四周的所謂"正義使命-2025"封鎖台灣的軍事演習,讓全世界各國的商船,客機都受到嚴重的影響,其實解決問題的方法很簡單,美日及重要歐盟民主大國只要發表聯合聲明要求中國立即停止這種封鎖台灣的軍演,否則將與台灣建立正式的外交關係,事情應該很快就能解決!

問題：中國繞台影嚮世界各國航運

Question: Does China's military exercises around Taiwan affect shipping around the world?

解決方案：

世界各國發表聯合聲明，要求中國立即停止軍演，否則就與台灣建交

Solution: Countries around the world issue a joint statement demanding that China(PRC) immediately stop conducting military exercises, or they will establish diplomatic relations with Taiwan.

最近看到人們開始瘋AI,尤其是俄烏戰爭無人機,無人艇的非凡表現,讓筆者有感而發,大膽提出"戰爭奧林匹克(Olympic World War )的構想,可以利用各種無人機競技比賽來取代撕殺格鬥的精神,以天空為擂台,世界各國以他們最先進的武器在空中來個擂台賽,讓人類的智慧透過無人機科技在天際比個勝負,不必勞民傷財死傷無數! 因為未來的國家實力取決於該國的AI算力!這是最和平也最趣味性的戰爭,人類用科技實力來比勝負,而不必用拳頭,核彈來威脅別人打得民不聊生,家破人亡! 讓古羅馬那種血腥又不人道的競技場由這種AI產生的奧林匹克世界大戰來取代!讓全世界的善良百姓遠離戰爭的恐懼,達到世界和平!





