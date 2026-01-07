〈專文〉好的撒馬利亞人vs惡鄰條款



文/李建畿（福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長）

2026 年1月3日美軍對委內瑞拉總統夫婦的精準無傷亡獵捕行動堪稱為人類戰爭史上的精典！委內瑞拉這位總統馬杜洛（Nicolas Maduro），是一個極具爭議的獨裁統治者，統治一個全世界石油產量最高的國家，居然可以搞到民不聊生，全國有數百萬人（約四分之一）因惡性通膨、糧食藥品短缺和政治壓迫而逃亡。

馬杜洛為解決財務困難又開始販賣毒品至美國，根據美國政府的指控，馬杜洛與販毒集團、黑幫合作，向美國走私古柯鹼。美國緝毒局（DEA）已查獲與馬杜洛及其同夥相關的30噸古柯鹼，其中近7噸直接與馬杜洛本人有關。

除了他已經被聯合國指控犯有「反人類罪」以外，美方指控其領導著一個「腐敗且非法」的政府，並通過大規模販毒行動向美國境內傾銷古柯鹼。

在2024總統大選並將反對派領袖瑪麗亞·科琳娜·馬查多（Maria Corina Machado）政治迫害甚至禁止參選。但馬查多的行動主義獲得了國際認可。她曾於2018年被評為BBC巾幗百名之一，並於2025年入選時代百大人物。2025年10月，她獲得諾貝爾和平獎.但因被這獨裁的馬杜洛沒收參選權，最後才由候選人埃德蒙多·岡薩雷斯（Edmundo González）代為參選，儘管反對派蒐集的點票結果顯示，岡薩雷斯以壓倒性優勢勝選。然而馬杜洛仍宣布在總統選舉中勝出，國際選舉觀察員認為該結果既不自由也不公平！套句台灣的術語就是“黑道治國”!

雖然美國的出兵逮捕一個主權國家的總統或許會引起國際的爭論，然而最關鍵的一點就是馬杜洛販售毒品危害全世界，這是國際上人人得以誅之的重罪，筆者稱之為“惡鄰條款（Bad Neighbor Law)"，聯合國應該制定這法律讓美國這個替天行道的世界警察師出有名！

聖經上耶穌曾經以好撒馬利亞人（Good Samaritan）的故事來提醒世界上的人應該不論種族，見義勇為，幫助那些緊急需要的人，因此在世界很多國家都將她寫入法律叫做Good Samaritan Law，保護那“雞婆”救人者免於刑責！

過去美國西部拓荒時代，常有地方惡霸漁肉人民的情形，最後出現如約翰維恩（John Wayne）常在西部電影扮演的俠客角色，成為正義的化身，中國歷史中也有武松打虎，為民除害的例子，這些不公不義的政權本來應該由聯合國的維和部隊來替天行道，然而這個被本身是惡霸的中華人民共和國以及獨裁統治的俄羅斯所把持，已經形同虛設，豪無功能，幸好出現了一個以正義為本，勇於面對挑戰的川普總統，才能成功的為民除害！接下來我們將密切觀察那靠著龐大人口及市場優勢，執迷於馬克斯共產黨理論向全世界輸出“毒”素以及芬太尼毒品的習近平“皇帝”,如何向中國人民交代那百業消條，失業率居高不下的社會問題如何改善！如果他還是以為打著“併吞台灣，完成祖國統一大業”就可以掩蓋搭施政無能的困境，挺而走險的對台動武，筆者保證他會是促成中國解體成七國的實踐者！我們台灣只要站好腳步，堅守民主陣容，加強國防，心防，勇敢面對！就當做割除癌細胞的陣痛吧！世界民主自由同盟將站在我們台灣這一邊，邪不勝正，一戰解百憂，就讓台灣早日成為一個正常的國家！

