〈專文〉委內瑞拉給的十個教訓



翁達瑞 / 美國大學教授

美國出兵委內瑞拉，癱瘓所有軍事反擊力量，一小時內活捉總統夫婦，送往紐約受審。委內瑞拉的事件給了其他國家十個教訓：

一、國家之上沒有權威，除了模糊的道德約束，國際糾紛就用叢林法則解決。聯合國或世界法庭皆無法主持公道，小國只能依靠道德保護，或當大國的小弟。

二、真正的強國出兵不會口頭叫囂、沒有機艦騷擾、更不會實兵演習。軍事行動貴在機密性，才會有奇襲效果。把武力手段掛在嘴上的國家其實只是紙老虎。

三、美國是民主國家，對外出兵要有正當性，至少要找個合理的藉口，才能獲得民意的支持。民主國家不會利用軍事手段擴張領土，更不可能有「ㄨㄨ是ㄨㄨ既有領土」的荒唐說詞。

四、不管你喜不喜歡，美國是真的強大。委內瑞拉不算小國，但美軍卻如入無人之境。國家大沒什麼了不起，但同時強就不容易。美國可以大又強，原因在完善的國家治理機制。

五、委內瑞拉的人口、土地、以及資源都排在全球的前段班，但國家治理機制有問題，國力一直無法發揮，結果只能交到損友，最後成為損友對抗美國的棋子。問題是，委內瑞拉惹怒美國之後，這群損友都躲起來了。

六、美國是世界強權，保護國家利益的底線清楚，不容其他國家越界。中南美是美國的後院，絕不容許敵對勢力壯大。委內瑞拉沒有從古巴得到教訓，所以就成為其他國家的教訓。

七、如果中南美是美國的後院，那太平洋就是美國的前院，而台灣是前院的大門。萬一台灣有事，美國是否會介入，其實不用太多討論。委內瑞拉是很好的對比。

八、在弱肉強食的國際叢林，小國要懂得交朋友，才不會受到欺凌。大國對峙時，小國要懂得靠邊站，結盟的對象必須大又強、實行民主制度，國家治理機制完善。

九、除了懂得交朋友，小國要做國際的模範生，遵守普世價值，才不會受到欺凌。模範生被惡徒欺凌時，自然會有路人站出來主持公道。小國沒有為惡的本錢。

十、美國出兵委內瑞拉，真正的目標其實是中國。委內瑞拉盛產石油，九成原油輸往中國。對於代理戰爭背後的事主，美國從來都沒有在客氣。

#我的結論

美國出兵委內瑞拉，活捉該國總統，未必符合國際法。這場軍事行動開啟了另一場國際間的兩極對抗，也就是民主與極權的價值對抗。台灣要選對邊，國家生存才有保障。