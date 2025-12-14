〈專文〉【孤陰不生孤陽不長】：Google Gemini 將會取代 ChatGPT





文/ 劉助



一個新科技的出現都會有一個領頭羊帶領大家充實一個新產業。而一個新科技要能夠存活就必須經過經濟循環的考驗。 也就是在投入基礎建設之後，營運還可以維持正向獲利模式。 可以建立流動獲利。然後淨流入現金可以產生比利息高的報酬率。這是可持續發展的要件。



在互聯網成立之初，有一個公司叫做Netscape【網景】的網路入口搜索公司，創立之後在1990年代其市佔率達到 90%， 1995年8月9日，網景首次公開募股獲得巨大成功。原本股票價值為每股14美元，但股價因一個臨時決定倍增至每股28美元。第一天收市，股價升至每股75美元，幾乎是當時創記錄的「首日獲利」。1995年，該公司的收入每季上升一倍，網景的瀏覽器市場佔有率達到70%。網景的成功使馬克·安德森於1996年成為時代雜誌的封面人物。



1999年被AOL收購，這是一個合理的組合，唯AOL並不成功，客戶數量不足以維持令Netscape成功的要件，而MSFT 將 Explorer 外掛Windows 95， 隨即帶動 IE 的市佔率成長， 擊倒 Netscape。 最終取代 Netscape而成為主流。Netscape 倒下， 其簡單原因就是資源不足。雖有極度成功的產品，若無底層資源的支持，即是缺乏【陰】的資源，純【陽】的1產品運作是無法成功的。



如今亦然， 在 AI 領域，ChatGPT 雖然領先群雄，產品獲得初期的領先，唯它是單打獨鬥，缺乏基礎資源的支持，也就是獨有【陽】性產品的運作無後台資源【陰】的支持，無法延續。而GOOL 就像當年的 MSFT 把 IE 掛在 Windows95 上面。如今 GOOL也會將 Gemini 掛在它的產品， 搜索引擎，到處出現，使得 Gemini 獲得了後台資源的支持。而獲得廣大的用戶支持。因此給以足夠時間，Gemini 將會取代 ChatGPT, 如 MSFT 的 IE 取代 Netscape 一樣。



所以說【孤陰不生，孤陽不長】。

