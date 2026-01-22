〈專文〉富國島的戰俘與中壢的富台新村：一場反諷的歷史

作者／鄭紹春（前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家）

1949年，國共內戰失敗，黃杰率領的殘兵敗將撤退至法屬印度支那，被集中於富國島。這些人失去了武裝，成了名副其實的戰俘。四年之間，他們在孤立的島嶼上自力更生，建醫院、辦學校，彷彿在等待某個奇蹟。奇蹟果然來了——1953年，美國協調，法國點頭，這批戰俘搖身一變，成了「反攻大陸」的潛在力量，被送回台灣。

返台之後，蔣介石政府在中壢市為他們建立了「富台新村」。這些曾經的敗軍，從戰俘變成了新居的主人。台灣社會當時仍在經濟困境中掙扎，本省籍居民辛苦納稅，卻要為這些失敗者買單。眷村的房子蓋起來了，資源分配的矛盾也跟著加深。對台灣人而言，這是一場徹頭徹尾的壓榨：敗軍不僅沒有被淘汰，反而享有特權待遇。這樣的安排，無疑是對納稅人的最大諷刺。

富國島的戰俘與中壢的富台新村，構成了一場荒謬的歷史劇。戰敗者不僅沒有被遺忘，反而被重新包裝成「反攻的力量」，並在台灣落地生根。這段歷史提醒我們，戰爭的失敗不只是軍事上的挫敗，更是社會資源分配的悲劇。對台灣人而言，這是一場被迫承擔的壓榨，一場以反諷方式書寫的悲慘事件。

進入二十一世紀，富國島早已被重新包裝為陽光、沙灘與度假勝地，戰俘營的鐵絲網與囚禁記憶被徹底抹去。

然而，有多少人知道，這片美麗的島嶼曾經是國民黨敗軍的集中營？有多少人意識到，那些在富國島被軟禁的戰俘，最後竟在台灣享受了由納稅人供養的新居？遊客們拍照打卡，享受陽光沙灘，卻鮮少有人追問：這段歷史究竟是誰的榮耀，又是誰的悲哀？

歷史不會因觀光開發而自動消失。當台灣遊客在富國島拍照打卡時，卻少有人願意面對一個殘酷事實：那批曾在島上被軟禁的國民黨敗軍，最終並未為戰敗付出代價，反而在威權體制庇護下，回到台灣享有由全民買單的安置與特權。

從「富國」到「富台」，這場遷徙從來不是什麼民族大義，而是一場赤裸裸的資源再分配政治。中壢富台新村的誕生，不只是眷村的興建，更是社會不公的具體化：在經濟困頓、百廢待舉的年代，本省籍納稅人被迫承擔敗軍安置的成本，卻無從過問、也無力拒絕。失敗者獲得保障，勞動者承擔代價，這種「戰敗不必負責、付出反遭剝削」的荒謬邏輯，正是威權體制最真實的寫照。富國島的戰俘與富台新村的磚牆，共同構成了一段不容粉飾的歷史提醒：真正被囚禁的，從來不只是戰俘，而是整個被迫為圓謊與幻覺買單的台灣社會。

富國島（面積589平方公里）原屬堅江省（Kiên Giang）的富國市（Phú Quốc），2025年7月1日轄區被一分為二：將所屬Thổ Châu社劃出成立單獨縣級單位，使富國市區域形成「富國」與「Thổ Châu」兩個特區。