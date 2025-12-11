〈專文〉【寒風凜冽】： 12/7 是【大雪】節氣股市多變，黃金最保值，退休族群的保障



文/ 劉助



12/7 是【大雪】節氣，入冬了。【冬至子之半，天心無改移，一陽初動處，萬物未生時】。下一個節氣就是冬至。因為冬至是一年的開始，如果你今年的運氣不好，那是因為你的運氣時鐘與四季節氣時鐘不咬玄，是故若要改變你的運氣，在冬至的夜晚1200正前後30分鐘清空你的思緒，完全歸零。再度調整你的運氣時鐘，校正與四季時鐘吻合，那麼你的2026年就會順風順水。就是【一陽初動處，萬物未生時】。重新來過。猶如電腦重開機 reset 一般。



股市依舊是瀰漫著風暴的前夕的氣氛，12月份美聯儲降息幾乎是鐵板釘釘，降息一碼。其所代表的意義就是經濟正在衰退。所以股市必然下跌的。而目前的緩跌猶如溫水煮青蛙，等到美國國債泡沫爆發，就難以挽回。有人說股市早就會回來的，若你是退休族群，恐怕不一定是【來日方長】。



買了黃金可以保值，金磚國家發行的支付代幣綁定黃金就是表示唯獨黃金可以保值。如何購買黃金，

買黃金可以選擇 : 1. 實體黃金（金條、金飾、金幣，在銀行、銀樓買）、2. 黃金存摺（銀行記錄，方便小額投資）、3. 黃金ETF（股票帳戶買賣，交易方便）或黃金期貨（高槓桿、高風險），建議新手從銀行或ETF入手，了解市場後再考慮其他管道，並留意當前金價與賣出的價差、手續費與保管費。



購買管道與特點 :



1. 實體黃金 (金條/金幣/金飾)。

優點：有實體感，可保值，是避險工具。

缺點：有保管風險（可存銀行保險箱，但有費用），金飾有工錢。



2. 黃金存摺

哪裡買：銀行。

優點：買賣價差小，適合小額（1克起）、定期定額、無保管問題。

缺點：銀行買賣價差（買入/賣出價差）比其他管道大，變現性稍差。



3. 黃金ETF (Exchange Traded Fund)

哪裡買：透過券商的證券戶，ETF (00635U)等。

優點：流動性高，交易成本低（手續費），可零股交易，適合小資族。



4. 黃金期貨/差價合約 (CFD)

哪裡買：期貨商。

優點：可槓桿操作，雙向交易，適合有經驗的投資者。

缺點：高風險，可能損失本金。



黃金是最保值的投資工具。無需很多投資經驗。退休族群要保值的最佳投資工具。因為股市若是大崩盤，則血本無歸，若是存現金，經過通膨也可能下半輩子過著淒涼的生活。



