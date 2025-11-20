〈專文〉【山雨欲來風滿樓】：美國股市的三個大泡沫



文/ 劉助



美國股市三大泡沫，AI 泡沫， 美債泡沫，及加密貨幣泡沫。凡事必有因緣果。因因緣而結果。因存在了，就等緣，只要緣一到，果就出現了。猶如滿屋材火加了汽油，就等火柴一亮，火柴亮了，滿屋就陷入火海。



據報載【素有「新興市場教父」之稱的美國傳奇投資者墨比爾斯（Mark Mobius）近日受訪時表示，人工智慧（AI）領域的熱門股票可能即將面臨大幅修正。他預測，部分AI股的估值過高，未來可能出現高達30%至40%的回調。「當我考慮到修正時，我認為會是30%，下跌30%、甚至40%，」儘管墨比爾斯認為短期內的修正不可避免，但他仍看好AI的長期趨勢，「這種情況（大幅回調）會發生，但不會持續太久。」近期科技股賣壓加劇，引發市場對修正的擔憂。高盛執行長所羅門（David Solomon）預估未來幾年股市可能下跌20%。摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）則認為，跌幅可能高達15%，但同時也強調，回調對整體市場來說是健康的】。



AI 泡沫源自未獲利卻是大量資本投入，OpenAI 財務長就曾經說明數據中心的投資需要政府背書，這一發言立刻引起投資人的警惕。顯然對AI 的獲利信心不足。OpenAI 由NVDA 獲得1000億美元的投資，在轉而向ORCL買進算力，而ORCL又向NVDA 買進大量的GPU， 這樣的內迴圈循環交易顯然是缺乏獲利的表現，只是為了支撐股價而動，市場也顯然發現事情不妙，因此當日上漲的股價都紛紛回落。支持算力的新創公司 CRWV 最近股價暴跌 22.28%， 支持AI data center 電力的公司 如 OKLO 股價暴跌 14.14%， SMR 暴跌 30.22%， 顯然市場已經嗅到了AI 不妙味道，對 AI 泡沫起了初步反應。而最近 NVDA, AMD, ORCL 也都連跌數日。都是暴風雨來臨的前兆。



美債來到 38.2萬億美元，聯邦政府每年赤字也達到 1.8兆美元，借新還舊，使得美債累積速度加快。美債主要集中在短期債券，美國政府利息負擔年需1.2兆美元，排擠其它預算，超越軍事預算，此一規模不可持續。以穩定幣救美債，其規模不會超過2萬億，目前規模是2000億美元，對 38 萬億美債而言也是杯水車薪，又有傳言美國將重新估值儲備黃金，8113噸的黃金可以獲得1.15萬億美元的資產增值，也是杯水車薪。因此，必須要有重大改變才能處理美債。這就是暴風雨前的情景。而黃金/白銀價格比也是居高。顯示，金融風險依舊處於高位。



當經濟風險加大時，金價就會飆高以保值。黃金的工業屬性約一成，而白銀的工業屬性高達5成，因此，黃金白銀比也能透露風險程度的信息。經濟不好，股市也不會好。三大泡沫AI,美債， 加密貨幣都處於危險的地步。所以說【山雨欲來風滿樓】。