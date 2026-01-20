〈專文〉帶領台灣逆風前進的鄭麗君

文 / 邱萬興

鄭麗君從政至今，給人的印象是理性冷靜，堅持理念，從政經歷永遠是那麼亮眼。

鄭麗君在就讀國立台灣大學，讀的是台大土木系，大一決定轉念哲學系，學生時代就投入野百合運動。鄭麗君是哲學系出身，畢業後留學法國，取得法國高等社會科學院歷史與文明碩士班、制度經濟學碩士，1997年成為巴黎第十大學哲學博士候選人，她以思路清晣，邏輯取勝，這正是台灣的幸運。

1990年3月，鄭麗君就讀台大二年級，參加野百合學運與反軍人干政運動，「野百合」學運的民主呼聲，激起了全國的共鳴，她擔任學運指揮中心的秘書，曾一天訂了上萬個便當。野百合學運後，李登輝總統提名郝柏村擔任行政院長，全學聯學生展開一波接一波的「反郝」示威行動，鄭麗君舉著「國父哭了」手舉牌，參加反軍人干政示威，令人印象深刻。

1991年4月，台大三年級，鄭麗君投入反老賊修憲絕食運動。「台灣學生教授制憲聯盟」為了反對國民黨一黨修憲，教授與學運團體決定在台灣大學校門口發起「反對末代老賊修憲」絕食抗議活動，鄭麗君在台大門口參與絕食七天，有林義雄與施明德、高俊明牧師等前輩陪伴這些學生絕食，鄭麗君提出「主權、制憲、社會權」主張。

當時有台大28位知名教授發表「民主之死」聲明，陳師孟、張忠棟、賀德芬、林玉体、蔡丁貴、林逢慶等教授集體退出國民黨，聲援學生的絕食抗議行動，台大教授陳師孟當場焚燒自己的國民黨證，表示對國民黨強烈的不滿，他的退黨行動格外令人震撼。這場抗爭失敗，讓她有了從政的動力。

台灣政黨輪替後，鄭麗君擔任台灣智庫辦公室主任，在扁政府時期，是最年輕的內閣成員。35歲的年紀，就當上行政院青年輔導委員會主任委員。

政治不該只是種權力上的追尋，而是該從人民跟土地找答案，打造出人民所需要且想要的答案。鄭麗君引用作家林雙不在核四公投千里苦行所說過的話：「人數少少很有力、安安靜靜很大聲」，我們雖然參加人數不多，希望能以擊掌的方式來感動人民。

2008年鄭麗君辭去青輔會主委職務，擔任「逆風前進、最愛台灣」行腳團召集人。她選擇辭官不參選，發起並投身於逆風行腳運動。她帶領一群年輕人，頂著刺骨的落山風從鵝鑾鼻燈塔出發，苦行 21天，走510公里長征，他們要用腳印親吻土地的精神，來感動台灣人民。

這不是一場為了勝選的造勢，因為陳水扁總統家族爆發貪腐案，那時應該沒人認為民進黨，可以在謝長廷參選總統大選中逆轉勝。當然這次鄭麗君的逆風行腳行動，也不能改變總統大選結果，但成功凝聚了民進黨那時候潰散的士氣，228當天在中山足球場的舞台前接受民眾的歡呼，令人敬佩。

2008年，鄭麗君創立青平台基金會，培育青年人才並進行政策儲備。她創立慕哲咖啡，並每週舉辦「哲學星期五」講座，邀請專家學者、社運人士與青年對談。這些講座活動到後來成為重要的論述基地。

我曾去青平台基金會訪問過鄭麗君，她說：「柯文哲選二次台北市長，她是少數綠營不支持柯文哲的人，2018年她願意站出來力挺姚文智選台北市長。」柯文哲一直在對台灣冷嘲熱諷，我覺得她是少數民進黨的政治人物，可以看清柯文哲的為人。

2009年林義雄律師發起「人民作主」環島千里苦行運動，「咱的國家咱作主！」由鄭麗君與陳麗貴等人領軍，他們無畏烈日、風雨，以沉默的方式展開「千里苦行」活動。這趟苦行環繞台灣時，她遇到未來老公沈學榮。

她陪伴林義雄律師在全國各處苦行、發傳單、舉辦座談會、演講會等活動。爭取兩岸協議交由人民公投，同時也應補正公投法，降低公投門檻並廢除行政院公投審議委員會。鄭麗君為台灣而走，在「千里苦行」行動中，她和志工環島走了一千多公里，她的步伐，愛台灣的心，永遠還是那麼堅定。

2012年擔任民進黨不分區立委時，鄭麗君也盡其全力對抗課綱微調，還有支持同婚議題。二任立委任內，支持同婚這個堅持，也終於在2019年民進黨執政時，成功過關。讓台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家。

2016年5月，蔡英文總統邀請她擔任文化部長時，文化界人士認為她是「負責任、有擔當、願意傾聽藝文的文化部長」，我曾陪著高中水彩老師郭明福和許多藝術家跟鄭麗君部長到圓山大飯店一起茶敘，鄭麗君在文化部長任內，想知道藝文界人士的各種想法與需求，部長任內催生文策院，以國家隊振興市場。她理性冷靜的言行與願意傾聽風格，獲得許多藝文人士讚許。

2024年總統選戰期間，鄭麗君擔任賴清德競選總統辦公室國政顧問召集人。5月邀請她擔任行政院副院長，依然秉持做事比做官多的風格。

賴清德上台後，在川普關稅大棒以及在野黨冷嘲熱諷中，就是派鄭麗君去跟美國談判。她率領談判團隊低調艱辛達成台美貿易協議，並成功讓台灣成為全球首個取得美232條款關稅優惠國待遇，談判成績絕佳。

鄭麗君副院長在桃園機場強調：這次談判深刻感受到台灣的努力、技術與產業實力，早已是全球不可或缺的關鍵力量！政府未來將持續 ，擴大在台投資、深化產業根基，並支持企業進行有利的國際布局，讓台灣以更強健的實力與信心，走向世界。

我們要對鄭麗君以行政院副院長高度，帶領楊珍妮政委團隊投入談判的認真、辛苦表示敬意，台灣人應該為鄭麗君率領的團隊的努力感到驕傲。

