〈專文〉從俄國到巴黎奧運舞台: 旅法俄籍舞者Myax的流轉人生



文/ Lī-chhin Lîm 法國報導

(本文照片由Maksim Aleshichev提供)

2024夏季奧運在花都巴黎舉行,塞納河畔的開幕典禮結合多種表演藝術與法國歷史文化,令全球觀眾驚艷不已。開幕當天雖然飄雨,表演者依然賣力演出。法國舞團Mazelfreten在塞納河河畔演出「闇黑」(Obscurité)舞碼, 打扮五彩繽紛的舞者們如高能量分子般激烈舞動後一一倒下, Maksim就是其中一位。

俄國侵烏戰爭後流亡法國

巴黎奧運開幕典禮參與Mazelfreten舞團演出的舞者們。

巴黎奧運開幕式表演時的Maksim臉上抹著一道銀粉, 穿著銀灰色勁裝。巴黎都會舞蹈danse électro圈的人叫他Myax。他如果戴上墨鏡,乍看像好萊塢電影中的阿諾史瓦辛格般冷峻剛硬。跳起舞來, 筋骨柔軟的他彷彿手臂有了自己的生命, 舞出令人難以想像的姿態。

Myax本名為Maksim Aleshichev , 1999年在俄國西部Perm出生, 八歲起住在俄國南部靠近黑海的Krasnodar城。那時候蘇維埃體制崩解,俄國正在摸索與重建。

Maksim表示, 自己家裡經濟條件並不是很好。他一開始學空手道,後來在網路上發現danse électro,開始跟著網路自學這種源自法國的都會舞蹈。舞蹈跟武術一樣,都需要懂得控制身體。Maksim後來發現附近一座城市有位danse électro老師, 就去跟他學了一年左右的基本動作, 接著發展自己的風格。但俄國基本上以芭蕾跟break dance為主, danse électro沒有太多發展空間。

俄國2022年二月底侵略烏克蘭, 這場戰爭讓Maksim相當焦慮。同儕們陸續上戰場, 而家人意見分歧。Maksim並不相信普丁政府的政治宣傳,但家人中有人相信。他決定離開俄國, 先到鄰近的亞美尼亞, 三年前透過法國Mazelfreten舞團幫忙, 來到巴黎。

從俄國躍上巴黎奧運舞台

Myax(Maksim)巴黎奧運開幕典禮舞蹈演出裝扮。

法國Mazelfreten舞團由Brandon Mansele與Laura Defretin兩位舞者2017年創立,前者是danse électro國際比賽冠軍,後者出身Hip-hop舞蹈圈。他們希望融合各自擅長的舞蹈元素,打造令人耳目一新的表演。他們除了跟表演場館與時尚品牌合作,去年巴黎奧運開幕式應該是他們首次在全球觀眾眼前呈現舞作。

Maksim回想巴黎奧運開幕演出,當天晚上下雨, 在塞納河畔平台跳舞確實有點難度。有的舞者跌倒, 爬起來繼續跳。巴黎奧運開幕演出讓舞團兩位編舞家名聲大噪,但對參與群舞的他來說沒有什麼實質助益。

離鄉到巴黎圓舞蹈夢想

法國Mazelfreten舞團巴黎奧運開幕式演出舞者合照。

Maksim來到法國後,主要是跟Mazelfreten舞團合作Memento這部作品。Memento由三男三女聯合演出,有時搭配快節奏的電子音樂,有時則是輕柔的現場鋼琴伴奏。舞者中有人跟Maksim一樣具有danse électro背景,也有人源自Hip-hop舞蹈。Memento搭配精心編排的燈光與音樂,跟battle舞蹈大賽看到的danse électro與Hip-hop演出呈現出不同風貌。Memento兩年前在巴黎首演, Maksim笑說他當時比較會感到驚訝。Maksim十二月中旬在法國中南部Valence城參與Memento演出,是第16場,已相當熟悉。

Maksim參加過不少在巴黎地區舉行的battle舞蹈大賽,贏得不少獎項,他這幾年也應邀擔任評審。他目前主要參加風格多樣(all-styled)的battle競賽,無論主辦方放什麼樣的音樂,舞者都能跟著起舞。

Maksim欣賞的表演藝術家有Ugly fate, Rubber legs與 Bonetics, 每位表演者有自己的特色 Bonetics筋骨柔軟,擅長擺出常人難以企及的高難度姿勢。Maksim將這點融入自己的舞蹈中, 希望有朝一日也能打造自己的作品。

關於未來發展, 如果俄國局勢還是沒有改變, Maksim表示不會考慮回俄國, 就在法國經營自己的藝術生涯, 過自己想要的生活。