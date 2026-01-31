〈專文〉從北車地下街走入印尼的日常

文/鄭紹春(前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家)

一包餅乾，串起台北與雅加達

在台北車站地下街的 Z 段，熙來攘往的人潮中，你或許會意外瞥見一包薄薄的白色餅乾—— 俗稱恩餅（emping）或樹子脆片。它靜靜地躺在貨架上，卻承載著印尼庶民生活的日常。這不是華麗的零食，而是一種帶著苦甘滋味的文化符號。

恩餅的一生：從樹梢到地下街，味覺跨越了國界

恩餅（樹子脆片）。

- 飛上枝頭的果實：恩餅的原料來自一種被稱作樹子的倪藤樹（學名：Gnetum gnemon），是一種演化地位非常特殊的裸子植物。它在東南亞（尤其是印尼）具有極高的經濟價值，無論葉片、花與種子皆可食用。 倪藤果（印尼語belinjo）長在熱帶的高大樹木上，果實小巧，外皮呈紅或黃（如照片）。

廣告 廣告

- 剝殼取籽：農人將果實採下，細心剝去外皮，取出裡頭的白色種子。這些種子就是恩餅的靈魂。

- 搗碎成片：種子煮熟後，用木槌或石臼搗碎，壓成薄片。片片薄如紙，卻蘊含著手工的溫度。

- 日光的洗禮：壓好的薄片被攤開在竹篩上，交給陽光烘曬。烈日下的乾燥，讓它逐漸變得堅韌而脆。

- 油鍋的香氣：最後，薄片被投入滾燙的油鍋，瞬間膨脹、捲曲，化為輕盈的餅乾。 它那薄薄的一片，像極了洋芋片，然卻是以倪藤果種子為原料壓製而成的特色點心。 當下呈現的香氣，混合著苦味與甘甜，正是恩餅（苦餅）的最獨特風味。

苦甘之間的日常

作為恩餅原料的倪藤果。

恩餅的滋味先苦後甘，像極了人生的縮影。對印尼人來說，它是餐桌上的常客，陪伴著炒飯、沙嗲，或只是隨手一把零嘴。對台灣人而言，當它出現在北車地下街時，便成了一種跨文化的橋樑。

分享食物，就是分享人類的故事

倪藤的枝葉。

在都會區的台北，心靈空虛的人們或許能在一片薄薄的餅乾裡找到慰藉。那苦味提醒著生活的不易，而回甘則像是一種溫柔的承諾：再苦的日子，也會有甘甜的尾聲。

恩餅的存在，讓我們明白飲食不只是果腹，更是一種文化的交流，一種情感的寄託。從樹子到餐桌，從印尼到台灣，它是一段旅程，也是一份提醒：人類的生活雖然各異，但我們都在苦甘之間尋找共鳴。