〈專文〉從委內瑞拉談國際關係的新平衡點
文/賴其瑋（台聯黨青年部主任）
在委內瑞拉獨裁者馬杜羅犯下謀殺政敵、輸出毒品、迫害新聞自由、沒收選舉結果等一連串暴行後，遭美國政府突擊活捉。消息傳出，流亡海外的委內瑞拉人無不拍手稱快。然而，令人感到諷刺的是，從美國到台灣，卻有一小撮左派打著「國際法」與「人權」之名，夥同中國、古巴這些獨裁國家聲援馬杜羅，並對美國川普政府口誅筆伐。
這樣的現象，自然引發許多人的質疑。依照這些人的看法，美國似乎應循所謂「正當程序」：先由聯合國人權委員會通過調查案、再送交聯合國大會表決譴責、接著由安理會通過出兵決議、最後再由美國國會宣戰，方可採取行動。
就國際法法理而言或許如此，但凡具備基本政治常識者皆明白，若「人權」在國際上真的是眾人所追求的理想，使上述程序真能順利通過，習近平恐怕早就下台不知道幾次了。正因聯合國體制在面對人權惡劣國家時，不僅在處理問題上失靈，甚至連對現實的「理解能力」都顯得荒腔走板。近年來，聯合國對哈瑪斯等獨裁軍閥闖入以色列大肆屠殺的行徑加以美化，對中國跨境挑釁台灣，以及對日本、菲律賓等國的脅迫行為，也幾乎噤若寒蟬。其結果，正是聯合國威信如自由落體般不斷下墜。因此，當聯合國體制原本設立的目的是維護世界和平、促進人類福祉。但在與現實運作（人權委員會內充斥獨裁政權代表）形成明顯背離時，我們有必要重新審視國際法下主權與所謂「人權」之間的平衡點。
也就是說，我們要問，這樣的組織對於「維護世界和平」這目的來說有何路用？也正因如此，這次美國針對馬杜羅的果斷行動，才格外引人刮目相看。
至少就捉拿馬杜羅一事而言，左派至少蒙蔽了世人兩個關鍵事實，首先當然是開頭就說的馬杜羅長年累積的暴政與惡行；其次，很多人沒想到的，則是若真依照法理，完整走完聯合國程序、進行全面宣戰後，究竟將付出多少委內瑞拉平民的生命作為代價？退一步說，即便完全合乎法理出兵，川普政府難道就能免於左派的撻伐嗎？（這裡所指的左派，不僅限於美國學術界，也包括中國、古巴、北韓等共產政權）用膝蓋想也知道照樣挨罵是侵害主權。
兩害相權之下，採取突擊活捉（甚至還不是當場擊斃），反而能避免更大規模、無謂的犧牲。難怪許多委內瑞拉流亡者痛斥，那些坐在星巴克裡喝著杏仁奶拿鐵的美國左派，一邊聲援獨裁者，一邊卻對故鄉親人的生死毫不在意。
若不正視所謂「國際法」早已被獨裁政權利用其制度漏洞，反過來顛覆、扭曲、吞噬自由與人權的現實，那才是真正的不負責任和蔑視人權的可貴。
