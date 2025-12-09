〈專文〉從轉型正義到校園教育：讓人權成為每一代的共同語言 -世界人權日讓教育把民主的根，種進每一個世代



文/潘威佑(社團法人台灣教師聯盟理事長)

2025年12月10日世界人權日，總會讓人重新想起台灣曾經走過的那些暗不見光的時代。有人在審訊室裡承受難以言說的壓力，有人在街頭喊出自由的聲音，有人在牢獄中仍不放棄希望。正因為這些前輩用生命堵住威權的黑潮，台灣才有今天這樣自在而珍貴的呼吸空間。我們如今能夠討論政策、能夠批判政府、能夠用教育改變社會，不是理所當然，而是無數苦難換來的結果。這些歷史不只是傷痕，也是一面提醒我們「不能再讓黑暗重來」的鏡子。記憶不是為了延續仇恨，而是讓下一代知道，民主的道路曾經多麼崎嶇，人權的基石是怎麼被一步步奠定。

當前世界並不比過去安全。威權主義正以資訊戰、假訊息、經濟脅迫等新形式擴張，而台灣因其民主的象徵性，更常處在第一線。也因此，政府提出持續推動轉型正義、儲存記憶、恢復受難者尊嚴，都是在為民主添加更深的根。但只有制度還不夠，教育如果沒有跟上，這些努力就會缺少土壤。台灣教師聯盟多年來推動人權教育立法，就是希望孩子能在學校裡真正理解：自由不是天上掉下來的，人權也不是等到社會動盪時才想起來的道德標語，而是每一天在生活、校園、公共討論中都要練習的判斷力。當教材敢談歷史、課堂願講真相、學校能處理威權遺緒的象徵，我們才算真的在保護民主。

過去我們常以為人權教育就是講故事、記住日期、理解誰受過迫害。但真正的人權教育，是讓學生懂得分辨威權語言、理解多元聲音、面對衝突能站在受害者視角思考；更重要的是，他們要能看懂「自由如何一點一點被侵蝕」。在威權會改用認知作戰、媒體滲透、干擾學術與社群的年代，教育如果還停留在傳統模式，就難以讓學生具備足夠的抵抗力。這正是台灣教師聯盟近年積極倡議的理由：人權教育必須制度化，不是靠單一校園或少數教師的熱情支撐，而是政府要把它放進課程、教師專業發展、學習評量與相關法規中，讓民主素養變成每個孩子都必備的生活能力。

當政府宣示台灣要與理念相近的國家合作、要站在民主防線最前端，那麼教育就必須同步跟上。若下一代對人權沒有敏感度，社會在面對威權壓力時就會變得遲疑；但若孩子從小理解自由的可貴、尊重的界線、歷史的教訓，我們的民主才有真正延續的力量。世界人權日不只是紀念，更是一次提醒：教育不是民主的附屬品，而是民主能否持續的根。台灣教師聯盟將會持續推動人權教育立法、深化轉型正義教育的制度化，也期待政府能讓相關政策真正到位，使校園成為孕育自由、公義與尊嚴的地方。唯有如此，我們才能確保人權不只是課本上的文字，而是每一位孩子帶著走向未來的能力，讓台灣的民主不只被看見，更能被一代代人親手守護。