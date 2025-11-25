〈專文〉【或躍在淵】：估計12月份美聯儲仍然會降息一碼。



文/ 劉助



美國9 月份 失業率 4.4%， 非農新職位 + 11.9 萬人。表示經濟仍然沒有起色。經濟下滑，就業不如理想。因此必須降息以救。 但是通膨也從 4 月份起，逐步上升，4月份通膨是 2.33% 到 9 月份來到 3.02%， 緩步上升。通膨並未熄滅，是故， 美聯儲應該加息或者維持原位不動。



美聯儲今年 9 月， 10 月各降息一碼，似乎還是難以救經濟，而通膨依舊，現在美聯儲正處於兩難，委員們才會意見分歧。 應用易經陰陽原則，應該是降息救經濟為優先。所以我們可以斷定美聯儲在12月11日的 FOMC 會議中該會決定降息一碼。



而美國三大泡沫， 美債泡沫， AI 泡沫， 加密貨幣泡沫，都會陸續破滅。 比特幣泡沫已經開始破滅， 其價格已經從 2025/10/6 的 124,725, 12 萬4 千多跌到 11/20 的 86.385， 8 萬6 千多。 跌幅 30.74%， 已經進入熊市了。 跟在後面的就是 AI 泡沫， 由於 NVDA 的盈利報告含有陰性內循環的假象獲利， 因此，慶祝行情只有一天。馬上回歸原位。



同時， 美聯儲最近邀請華爾街大亨們緊急秘密開會，鼓勵大型投資銀行利用 SFR 融資應付流動性危機，表示美聯儲已經意味到流動性的危機， 這是美債泡沫所引起的。 可見美債泡沫雖然還沒有被衝破，但危機已然出現在個別小型銀行。到時需要大型銀行救市。



大凡由經濟泡沫引起的股市空頭會緩慢下跌，跌多漲少。 而由金融危機引起的泡沫破裂則使股市如狂風暴雨式的崩盤，兩者性質不同。 目前已經處於經濟衰退的空頭， 其下跌模式是緩慢下跌，跌跌不休。



附圖是失業率，與物價指數作為參考。