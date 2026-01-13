〈專文〉戰爭很可怕嗎?



文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長）

一般人一聽到打戰就嚇死了!當然這也成為那些打著反戰爭,要和平口號的統派人士拿來嚇唬我們善良台灣人的工具。

然而,根據最新的統計烏克蘭在俄羅斯發動侵略戰爭的第三年2025,，也是俄烏戰爭爆發以來對平民而言最致命的一年。

死亡人數是2,514 名平民,比 2024 年增加了 31%，比 2023 年增加了 70%.這個數字看起來好像很多,其實當你看到我們台灣每年車禍死亡人數約在2,600至3,000人左右,你應該就會稍微放心了吧!如果再考慮到地緣政治,台灣最少還有一條160km寬以上的台灣海峽,這個上帝賞賜的"護國河"保護著,連全世界公認的麥克阿瑟將軍在第二次世界大戰時,多選擇避免打台灣登陸戰,再來就是可能進犯台灣的唯一敵人-中華人民共和國中也可能只有共產黨裡面的習近平這個不學無術,皮笑肉不笑的怪咖一天到晚肖想著要併吞台灣,其他大概都不會這麼想!所以實際威脅台灣的人就好像只有如委內瑞拉的馬杜洛夫妻這兩個獨裁者,早晚將會受到川普的審判.

1996年筆者帶父母親及內人去北京天津自由行,看到天安們廣場擺個倒數計時的大鐘,擺明著要向世人提醒香港97大限的日子快到了! 那時中國還相當落後,連北京火車站的廁所都還沒有門.旅行中碰到一位來北京出差的年輕人,說他是福建人,還跟我說台語,我告訴他"1996飛彈危機時,你在那裏?" 他說就在福建,當時他們都嚇死了! 以為真會打起來,因為一胎化的政策,家裡都只有一個兒女,打戰死了就絕後了!所以他們也都不願打戰!

俄烏戰爭之所以會打死那麼多平民,只有一個原因,俄羅斯缺乏品質高的晶片,無法精準打擊,因此誤炸了很多學校,醫院或公寓,造成許多無辜人民的死亡!如果比照美軍閃電攻擊委內瑞拉的斬首行動以及更早的以色列的精準打擊,那造成的傷亡將會更少,希望我們可愛善良的台灣人千萬不要被騙,中國想要併吞台灣只能用分化台灣人,鼓動台灣那些失意的政客出來反對政府,用台灣的民主來反民主造成台灣人對民主政治失去信心!現在的AI無人機,無人潛艇已經改變了戰爭型態,人多只是一種累贅,吃飯,領薪(還被立委拿來當要脅政府的工具),其實要讓中國的習政權垮台的方法很多,我個人最喜歡的還是"外交槓桿"只要川普總統或高市首相發動友邦一起來承認台灣主權並與台灣建交,習近平的政權很快就會因國際間對台友好的骨牌效應而垮台了!還有那些一帶一路還不起錢的國家,只要跟習近平說,我要與台灣建交,搞不好,習近平還會打消這呆帳,這將嚴重打擊中國的財政!台灣牌魅力無窮,運用之妙存乎一心!