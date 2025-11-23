〈專文〉【投資有邏輯】：黃金漲價旋風再起



文/ 劉助



黃金在回檔到11/4日的3960元之後又開始漲起來，到目前已經是4201美元，黃金何以會再度漲起，投資有邏輯，必是其來有自。其中原因如下。



1. 美國政府關門期間政府支出大力減少，因此財政部在美聯儲的帳號累積大量存款，由3000多億累積到9000多億，在政府重新開門之後，這筆資金必然蜂擁而至市場，因此會引起短暫的資金潮流，提供黃金資金來源。



2. 美國政府為了緩解國債壓力打算重估黃金儲備，按美國黃金儲備8113噸可以重新估值增加儲備1.15萬億美元，引起市場對黃金的重視。



3. 世界各國央行為了避險紛紛賣出美債買進黃金，黃金需求量大增，因此推高黃金價格。到目前為止，各國央行所持黃金儲備首次超過美元儲備，可見各國央行買進黃金的積極態度。



4. 美聯儲估計在12月份還會再度降息一碼，美元指數就會跟著下跌，於是以美元計價的黃金又可以上漲一波。以反應美元的弱勢。



5. 黃金的合理價格依然甚高於目前價格，若是以土地和黃金對比，土地 60年來增值1200倍，土地不會長多，而黃金在60年內增加儲量 5 倍，因此黃金價格應該是60年前的240倍， 當時黃金價格是35元，計算起來目前價格應該是 8400 美元，因此仍然有上漲的空間。



6. 通膨依然嚴峻，通膨都會帶來黃金價格上漲，尤其是黃金的貨幣屬性高達90%， 工業屬性有 10%。

基於以上種種原因，黃金繼續上漲也是必然的現象。 黃金近期價格走勢如附圖。









