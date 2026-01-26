〈專文〉拿下張又俠，習近平攻台的機率高或低

文/莊勝榮律師(第三屆國大代表)

近日習近平藉反腐反貪，拿下張又俠，張又俠是推背圖，傳言中，會拿了箭除掉有「羽」字的習近平。任何聰明人都會臆測，以習近平的陰狠性格，絕對不容許老虎睡在旁邊，但愚鈍如張又俠者，未先動手，先被動手，歷史上這樣的蠢事，幾乎無日無之。

國人及民主國家關注的是，習近平是否藉著政權不穩、經濟凋敝、民不聊生、人心浮動、軍中紊亂之際，對台實施攻擊，藉以穩住個人之政權？張又俠是紅二代，打過越戰，當過軍委副主席，有穩住軍心、傳達命令、控管風險之作用。如今倒台，軍心震盪，將領觀望，軍中內部鬥爭加劇。短期內攻台機率下降，因為(1)高層互不信任，(2)作戰系統整合變慢，(3)培養高階信賴之將領，無法立杆見影，(4)將領以等風向為主，不敢擔責任。習近平在1、2年對台動武等於玩命賭注之決定，合理的推斷，機率低。但習近平是否正常而理性的性格，值得懷疑，因此國人及民主陣營不能過度樂觀，仍應隨時努力準備應戰。

中期而言，2至5年內，習近平將加強清洗解放軍隊再政治化，戰力將下降，官僚化對外更保守、僵硬，但有可能以灰色地帶對台施壓，例如圍台、封鎖、騷擾，甚至於加劇挑釁有擦槍走火之危險，直接大規模以武力犯台機率不高，但看川普的繼任人，對中國是否維持強硬，對台是否持續軍援及友善。

但也有第二種可能性，習近平因為政權不穩而鬥爭激烈，所以用外部戰爭解決內部問題。新提拔的將領為了官位，不得不表忠而更激進。於此困獸之鬥下，對台攻擊之冒險性機率上升，因此中期屬於不確定、不穩定之潛在危險時刻，除非習近平因病或因被政變下台，就另當別論。

長期5年以上而言，如果習近平還掌權，若已完成第二輪軍中改組，建立個人化的指揮系統，除去所有說不的人，屆時攻台的風險升高，或更無法預測，未來觀察重點(1)戰區司令是否異動頻繁，(2)火箭軍聯合作戰司令再清洗，(3)軍中專業派全面消失，只剩「愚忠」派，(4)軍事動員法，戰時管制突然加速立法。如沒出現這些現象，攻台多半停在嘴砲、威嚇，而非實戰。不論哪種情況，國內越團結越鞏固，盟友越願幫忙，中共越不敢越雷池一步。反之，國內充斥接應之共諜，反軍購之間諜立委，盟友看了搖頭而卻步，中國將躍躍欲試，此乃基本的人性及常識。因此，「安內攘外盟友自來」，反之「內有共諜外有共匪」，盟友如何大力支持這樣的國家？