〈專文〉捍衛主權與生存：東南亞與太平洋命運共同體的正義呼喚
文/鄭紹春(前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家、行政院農業委員會苗栗區農業改良場助理研究員)
在當前這個由幾個超級大國主導、且充滿不確定性的國際體系中，中小國家的主權與生存空間正受到前所未有的擠壓。面對著歐盟、美國、俄羅斯、印度等體量巨大的國家，以及其延伸的政治、經濟和軍事影響力，單一小國的聲音微弱、抗風險能力極低。
因此，東南亞國家協會（ASEAN）與太平洋島嶼國家（PIC）必須立即跨越地理與文化界線，共同組成一個具有足夠份量的擴大合作框架——「東南亞與太平洋命運共同體」。這不僅是一個地理聯合，更是一個基於生存正義、共同利益與區域穩定的時代必然。
在這個歷史工程之中，「如何促成台灣成為連結東南亞與太平洋諸島的協調中心」，將是使這份願景能夠真正落地的關鍵。台灣既深受東協地緣影響，又與太平洋諸國保持著長期互信，恰好立於兩大區域之間，具備天然的橋樑優勢。如果能善用此獨特定位，台灣將能協助打造橫跨兩大海域的合作平台，使這個命運共同體具備運作核心、穩定引擎與協調中心。
1. 氣候正義與生存權的盟約：台灣經驗的啟示
對太平洋島國而言，氣候變遷是生存危機，而非政策辯論；東協島嶼國家同樣飽受極端天氣衝擊。在這個關鍵議題上，台灣的價值深具代表性。
台灣雖被東協拒於門外，卻在太平洋諸島國備受信賴。最盛時期，台灣與12個PIC國家中的7國建立正式外交關係——這份超過半數國家的支持，不是出於政治利益交換，而是源自台灣在環境保護、氣候調適與技術援助上的真誠與能力。
台灣擁有先進的環境監測科技、成熟的災害預警系統、與重視互惠的合作精神；更重要的是，台灣願意採取「平等夥伴」的合作模式，深得PIC的信任。
若台灣能以此專業與信任為基礎，主動建立「東協—太平洋 氣候協調中心」或「區域氣候監測與預警節點」，即可自然形塑台灣成為兩大區域的技術樞紐與合作接口。
這將使命運共同體的初步合作，可以從氣候數據、災防體系與能源轉型等務實領域開始，讓台灣成為真正運作層面的「協調中心」。
本共同體的首要正義，在於讓23個國家的聲音匯聚成道德與政治力量，要求全球大國履行減排責任、提供氣候融資、確保這些國家不遭海平面上升吞沒。台灣可在技術能力的建構中提供關鍵貢獻，成為小國聯合體不可或缺的技術支柱。
2. 經濟韌性與平衡外交的基石：台灣的「製造連接力」
東協擁有完整的製造鏈與市場規模；太平洋島國擁有廣大海域資源與戰略地位。若結合，能建構出兼具陸域與海域資源的經濟共同體。
台灣在此可以展現第二層橋樑能力。
台灣是全球科技與製造業要角，尤其在半導體、資通訊、醫療科技與綠能設備等領域世界領先。這種「科技密度」與「產業能量」，正是東協與PIC普遍缺乏的。
若能以台灣為協調節點，將東協市場、PIC資源與台灣技術整合成三方合作框架，便能形成一條從製造、永續、海洋到數位的區域新價值鏈。
這不但強化各國經濟韌性，也能讓小國在面對大國時獲得新的談判籌碼。台灣在PIC長期奉行的「不附帶政治條件」合作精神，也正是此共同體需要的基礎價值：尊重、互惠、以及不使夥伴陷入依賴。
3. 海洋主權與戰略自主的屏障：以台灣作為資訊與協作平台
東南亞與太平洋位於全球最關鍵的海洋樞紐，面臨的挑戰也最為多元——海盜、非法捕撈、區域軍事競逐、外國勢力的灰色地帶行動等。
台灣雖非大國，但擁有海域監測系統、海洋科技、無人機與海巡訓練等能力。若能作為協調中心，提供以下平臺，將具關鍵意義：
匯集海域資訊
提供衛星與海象數據
協助建立IUU共享資料庫
促進東協—太平洋的海巡交流
這些都是不涉軍事、符合國際法、同時能增強戰略自主的合作。
台灣的中立、技術性與非侵略性特質，使其成為最適合作為「區域海洋協作中心」的國家。
結論：促成命運共同體的核心，是讓台灣成為區域協調中心
「東南亞與太平洋命運共同體」不是夢，而是小國群體面對大國壓力的必要回應。
若要讓這個共同體真正運作起來，單靠理念與聯合聲明是不夠的。
它需要一個可靠、值得信任、同時又具備技術與行政能力的協調中心。
台灣正好具備了這四項條件：
1. 位於東協與太平洋交會的地緣位置
2. 在PIC累積二十年以上的深厚友誼
3. 擁有環境科技、製造業與海洋科技的硬實力
4. 採取不壓迫、不附加政治條件的合作哲學
台灣不需以「大國姿態」參與，而是以「平等夥伴」的身分，提供技術、分享經驗、協調合作，使整個共同體得以真正運作並穩定前進。
從氣候合作開始，逐步拓展到經濟、海洋、文化與教育，台灣都能發揮樞紐式作用。
歷史不會等待猶豫者，唯有盡快讓台灣在這個願景中擔任協調中心，這個跨越20多國的共同體，才有可能在全球地緣風暴中創造真正的生存空間、尊嚴空間與發展空間。
