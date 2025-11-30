〈專文〉斐亭里vs斐亭聽濤



文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會常務理事)

家父在1953從台南市中正路搬到永福國小的隔壁開設繼續他委託行的生意，那時常有美軍，甚至連美國大使，教授都來過店裏買人家寄賣的腳踏車，古董，當時我家地址上寫著台南市斐亭里永福路52號，我根本不知道為何叫“斐亭”里，一直到最近才知道原來永福國小可是大清帝國在台灣的最高行政機關-道署（就如現在的“總統府”），那裏有兩座當時的台灣八景，一為“斐亭聽濤”一為“澄臺觀海”，因為那時的海岸線就是隔一條街的西門路，如果你看過公共電視取材自我永福國小學長陳耀昌醫師史詩級大作傀儡花的斯卡羅，劇中的美國領事李先得（Charles W， Le Gendre）來台調查1867年羅妹號在恆春外海擱淺，全船被殺的故事，李先得來到府城求見道爺的地方就是現在的永福國小！當年我家改建時地下挖出來的都是花崗岩石板，那是當年台灣運送糖，鹽，樟腦到中國，回航時放在船艙裡的壓艙石，用來鋪設馬路，因為台灣不產花崗石，所以都來自福建。

小時侯到台南六信後面的公墓掃墓，墓碑上刻著“皇賜承德郎李朝慶之塋，讓我感到好奇想知道我們的祖先故事，三叔李錫川是我們家族大房的“歷史學家”，他告訴我，李家只生一女，自廣東饒平嫁給沈姓書爺到台灣當官，後來李家向鄭家領養的李朝慶也來台灣當上承德郎六品小官，因有賜封土地，疏於管理，兒子李溫其還曾行文日本政府控訴，在嘉義南靖有4甲多的土地被人佔領（這是家父過逝後我從國家典藏文書資料查到的），我猜想當時日本政府大概認為清國官員十個有九個貪官，所以根本懶得處理，因此溫其才會拒絕為日本寫書法並說出“日本人的錢，我一毛錢都不願賺”的硬頸話！

記得我們為祖先撿骨移靈時，家父告訴我，沈書爺奶的墓區，昔稱“書爺塚”，是專門讓政府官員埋葬的地方，我們撿骨時，裏面的陪葬品早已被盜墓賊偷得只剩屍骨！

家父在永福路開的古董店常有書畫，古董藝品，如台灣民主國官銀票，足銀，老公子銀（台灣民主國銀幣），番子契（400年前新港文書的西拉雅房契），有一次還看到一幅書法，是姚立國寫的“牛吃草碩大有力，雁食穗千萬里飛”

我告訴家父，這是我台南市中的數學老師寫的，他從美國留學回來，滿頭白髮，帶著深度近視眼鏡，有一次，我看到他去隔壁班上課，門被調皮的學生鎖起來，他彎下身從下面被打破了的玻璃門爬了進去，很和氣的說“各位同學好！”

我念大學有一天從台北回家看到店裏有一張姚立國寄自台東監獄的信，內容寫到“李老闆，我又沒做壞事，他們為什麽要把我關在這裏，，，，，”一看就知道是白色恐怖，，，，，另外我在黨外時代還看過家父的委託行擺放著雷震的“自由中國”，我猜那一定是台南市黨外市長葉廷珪的主任秘書林斌寄賣的，林斌是海南島人，人長得高大英俊，有一獨生女兒，非常漂亮，為了讓她讀永福國小，寄戶口在我家，後來聽說白色恐怖被捕入獄10年，，，，

往事歷歷在目，趁我還沒有老人失智，趕快寫下來見証台灣的歷史，以為後人之鑑！

期盼我們的政府能將這個文化遺產“斐亭”再蓋回來！至少讓我們的孩子都記得這段歷史！https://share，google/7l7Lkfo2JjtwVVmdd



