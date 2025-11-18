〈專文〉「斬首」高市早苗 讓國際看透中國的流氓囂張



文/李建畿(福和會副理事長、台灣人權文化協會理事長)

謝謝高市早苗首相對台灣有事，日本有事支持台灣的言論惹來中國那無理的抗議，中國外交官居然說出要斬首高市首相，這種完全是流氓恐嚇的言論已經不配當一個外交官了！日本政府應該將他驅逐出境！現在日本越低聲下氣，只會讓這中國流氓越囂張！

我建議日本政府應該直接承認台灣，與台灣建交，這絕對會引起國際骨牌效應，到時侯中國就會跪著求日本政府”do not forsake me oh my darling "

中國政府如果為了日本採取雙邊承認，同時與中國與台灣建交，很多愛好和平的民主國家紛紛跑來與台灣建交，這樣的骨牌效應絕對會讓中國疲於奔命，最後不是政權瓦解，開始內部的民主化，就是挺而走險，發動戰爭，然而後者師出無名，那有人因為別人跟他的敵人好就要打人，這完全說不通,更何況習近平的9個 上將遭開除，已無將可用，如何打戰？

我有很多中國留學在外的知識份子朋友，幾乎每個人都不滿習近平的戰狼外交，更不樂見攻打台灣，交惡美日歐強權！海外的中國留學生只希望中國政府學習台灣的民主自由，勇敢面對現實承認台灣是一個主權獨立的國家，將台灣視同兄弟之邦，互相幫助，共創華人社會的繁榮富裕！為整個地球作出貢獻！

中國已經是那麽大的國家，還需要併吞一個小台灣嗎？

一念之差可以亡國！慎思！慎思！

