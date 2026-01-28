〈專文〉日本能，台灣也能！？

文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長)

近日看到日本第一位女首相高市早苗突然在民意高漲之時，宣佈解散國會，並將於短短不到一個月就要舉行眾議員選舉，可以說是賭上了她的政治生命說出“如果自民加維新黨沒能過半，她就要辭退首相的職務”

這是一場政治豪賭，也是民主政治的副作用，日本因為過度的民主，與台灣一樣，小黨林立，以致分散選票，害得執政黨很多政策無法推動，光是一個二戰以來被盟軍套上的和平憲法，就讓他們無法名正言順地發展國防，將自衛隊變成正規軍，雖然以自民黨為首的執政聯盟長期推動修改第九條（放棄戰爭權與不維持武力）以將「自衛隊」納入憲法並使其合法化，但由於民眾對修憲急迫性看法分歧、反對派的反彈以及國會操作難度，該憲法從1947年施行至今仍未修正過。

廣告 廣告

面對中共的武力擴張，習近平的一黨專政，仇日情結，日本的民主自由政體反而變成一種累贅，這就是高市早苗著急的原因！

反觀台灣，我們的本土政黨民進黨在2000年首次由陳水扁總統勝選，締造了台灣400年來第一次的由台灣人民當家作主的新紀元，那時的國會，中國國民黨佔了123席，加上深藍的新黨11席，總共有134席，民進黨才76席，可以說是朝很小，野很大，然而國會在同樣是台灣人的王金平院長主導下，還不至於像現在只多幾席的藍白立委，在韓國瑜院長與傅崐萁總召以及黃國昌那種拿著雞毛當令箭，硬要搶奪行政權的無理取鬧（有辦法,就在2028拿下總統再說吧！），好像扯台灣人的後腿讓中國拳打腳踢一樣，惹得在美國的川普都看不下去，先拿韓國那親中的李在明總統開刀，祭出“將談好的優惠關稅15%調回原來的25%”殺雞儆猴意味濃厚！

然而陳水扁總統在那麽艱困的立院監督下，仍能交出最亮麗的政府施政成績單，很多國去國民黨沿例都要追加預算，延長工期的公共建設，在他手裏都不但沒有追加預算反而節省好多，而且提早完成！簡單舉例： 1. 北二高國民黨預算編 3,000 億，民進黨阿扁團隊執行以 1,500 億完成。 2. 中二高國民黨預算編 5,000 億，民進黨阿扁團隊執行以 2,400 億完成！其它不勝枚舉！

日本雖有左右派之分，但沒有像台灣有國家認同的問題，更沒有惡鄰中國共產黨以及在台同路人的虎視耽耽想併吞台灣的問題！

38年戒嚴帶來的軍公教黨國遺毒，只有大破大立才能重生！最佳時機就是中共瓦解，以及川普在位時，我們必需要做好準備隨時迎接那美麗島新國家時代的來臨！

Yes,we can make it !