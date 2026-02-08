〈專文〉日本能 台灣能嗎？

文/莊勝榮律師(好德公益文化協會常務監察人)

日本首相高市早苗的自民黨在2月8日眾議員大選，以316席超過2/3即310席的修憲門檻，與日本維新會組成的執政聯盟合計高達352席次，更超過總席次465席的3/4，高市以得票率88.7％贏得眾議員，這可說是日本政壇上難得的壓倒性大勝利。

高市贏得大選的原因不外如下：(一)個人魅力風靡日本，在寒風刺骨、冰雪鋪蓋下有她的足跡，更有一群死忠的支持者不畏寒冬，熱情支持，網路流量創下上億的紀錄。(二)自民黨內及民眾有一群相當穩定的死忠支持者，贊成修憲以強化國防對抗中共。(三)日本選民尊崇傳統的價值，包括皇室、神社及國家認同，高市的選舉語言、立場及投票結果，顯示是三位一體。(四)高市是安倍晉三的路線維繫者，安倍的印太戰略是台灣有事就是日本有事，進一步言就是日本有事就是美國有事，美國有事就是世界大戰，這個印太戰略、安倍路線，被選民認為高市是繼承者、延續者。在日本政治圈，你是誰的人很重要，高市標籤貼著「安倍」兩個字，贏得選民認定支持。(五)高市個人不喜歡說場面話，不會左右逢源，支持者信賴她不會變節，在政局不安、國際緊張的時刻，正符合選民「硬的可預測」的「鐵娘子」，而不選擇「溫和善變」的「偽君子」。高市個人的勝選，重點在走在正確的抗中路線，站在對的派系位置，替一群焦慮的日本人講了心中敢講、想聽的話。(六)經濟永遠是勝選之鑰，高市早苗是右派保守＋左派經濟政策的混合型，民族國家資本主義者，她是安倍經濟學的繼承人，主張持續大規模貨幣寬鬆、擴張財政政策，例如舉債刺激經濟，反對過早財政緊縮，反對縮衣節食。政府應投資科技、國防、基礎建設，她主張半導體、AI、量子科技、太空需國家主導，防止關鍵產業被中國或外資控制，強化經濟安全保障法制，把經濟當作國防戰略，主張供應鏈不能過度依賴中國，重建國內製造業，支持產業回流日本，乃典型的經濟民族主義。

台灣面臨中共日日圍台、夜夜犯台的危機，但是大半民眾已麻痺了，這才是最大的危機。更大的危險來自國會在在野藍白把持下，把「制衡」變成「制裁」，不通過總預算，不通過1.25兆國防支出，導致政府動彈不得，他們只想通過奪政權的法案，而且勤奔走於中南海，是否以和平為外衣，包藏著賣台去中華民國的勾搭？他們跟美、日抗中完全不的路線，選民能否在2026或2028年教訓他們，讓人擔憂。因為台灣人的民族性不同於美、日有著國家精神，台灣的民眾有人傾向當中國人，有人傾向被中共管被統一，一群人是利益取向，一大堆人被人情綁架。今年的九合一選舉，台灣民眾能否覺醒，讓政府好做事，民眾有好福利，正考驗選民的智慧。

九合一選舉就會有九合一賄選，檢調警應提早啟動反賄行動，這跟日本沒有賄選情形是截然不同的選舉文化。其次，要破解中共介入選舉及虛假訊息，由於語言相同，中共介入台灣選舉更加容易，要突破相對困難。其三，政治人物應勤走基層，提出有利於國家、民眾的政見，而非政見買票，顧此失彼。更重要是，網路空戰是AI現代化選舉不可或缺的公開武器。年輕人不看電視、報紙，以看手機取得資訊，候選人不上APP、Line、IG、Threads、YouTube，甚至海外版TikTok等宣傳，等於棄選。日本能，台灣能嗎？大家就引頸拭目以待吧！