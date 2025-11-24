〈專文〉【春江水暖鴨先知】：幾者動之微，空頭啟動的跡象，比特幣大幅下跌



文/ 劉助



事情的發生都會先有跡象，然後事情就發生了，這個跡象就是天機。金融資產的上漲與下跌都是循著一定的順序發展的。猶如公路上的汽車，在紅綠燈前的停下與開動現象是一樣的。前面的車子看見紅燈， 但後面的卻還是茫然無知，繼續前進。 然後才慢下來直到停止。 排隊等紅燈。 當紅燈轉綠燈，前面車子開動了，後面車子還是無知，等到綠燈上了一陣子，才又開始啟動。



股市也是一樣，當股市氛圍改變了， 有些金融資產也會先行跟著改變。猶如開在前面的汽車一般， 若是把金融資產與股市變化連結起來，可知其受股市影響的先後順序是， 比特幣， AI（由 NVDA 代表）， NSDQ （整體高科技市場）， DJIA （ 美國股市道瓊）， 然後接著就是黃金 （GLD) 及白銀（SLV). 觀察這幾隻股票或金融資產的價格變化，可以認定股市是開始空頭了。



就以前 10 日股價表現， 第一名的比特幣就跌了 13.88 % 而排在比特幣後面的就是 AI 泡沫的代表， 輝達NVDA 也跌了 9.80%， 排在輝達後面的是 納斯達克 NSDQ 指數， 也跌了 4.5%， 而排在更後面的陸續還有， 道瓊指數 （跌 1.5%）， 黃金 （GLD) 還漲 078%， 白銀 （SLV) 還漲了 3.91%。 正好按順序排列， 表示預見市場開始轉折。附圖是比特幣目前走勢。 最高點 124725， 即是12萬5 左右跌到 91697， 即是9 萬1。



比特幣開始領跌，後面 AI 泡沫也就逐漸跟進。

萬事規律都是一樣的。 車子在紅綠燈排隊也可以運用到股市來解釋股市變化的情景。





