〈專文〉【春蠶到死絲方盡】： 美債危機泡沫何時破？解讀 SLR。
文/ 劉助
危機的發生有其必然性也有其偶然性，美債已到達38.34萬億美元， 利息支出已達 1.2萬億美元，美聯儲的 TGA 賬號也已經來到 8997億美元， 而美聯儲所擁有的美債， 長期美債在 2025年 4 月份正式超過短期美債，如今短期美債由2.18萬億美元降到 1.409 萬億， 而長期美債則由1.0萬億美元增加到 1.592 萬億美元。短債減少，長債增加，正在提高危機。長債的增加表示印鈔票的意思，會引起通膨憂慮。美聯儲短債減少表示金融機構只願意購買短期美債。不願為長期美債買單。
美國政府為了防止違約， 除了發行長債之外，還鼓勵穩定幣的發行，並且立法要求穩定幣公司必須以美債作為儲備，因此由穩定幣的發行大概可以增加 2 萬億美元的國債發行。 可是對於38.34萬億的美債可以說是杯水車薪，無補於事。而若繼續發行長期美債，由美聯儲買單，則會引發通貨膨脹。是故，現在又推行一個工具，動腦筋到 SLR,即是（ Supplemental Leverage Ratio）， 補充槓桿比。 鼓勵銀行購買美債。 SLR 本來是在 2008 年金融危機後為了將來更強力防範金融危機而設立的，如今為了救美債竟然拋棄這一個工具，準備豁出去。
SLR 是衡量金融機構的安全性，它是一個比例，它的分子是 Tier 1 資產，包含普通股及累積盈餘，分母是所有資產，包含美債及準備金。 這個比例必須高於 3.5%， 在維持這個比例之下，銀行的槓桿比例降低，體質健康，不易引起金融危機。是保護金融安全的措施。 如今為了救美債，也顧不得太多了，將會鬆綁減低要求，引鴆止渴，允許銀行將 SLR 由 3.5% 減低到 1.75%， 還將衡量 SLR的分母剔除 美債。 基本上就是允許銀行買進更多美債，如此一來，美債就增加了 5 萬億美元的市場，等於是允許 2.5年內， 美債有主。又可以推遲美債危機。按： 美債增長速度是每百日增加一萬億美元。
美國政府， 利用關稅搜刮各國投資金額，如歐洲6000億，日本5500億，韓國4000億，可以延緩美債危機的發生，又多管齊下，運用穩定幣增加 2 萬億美元， 如今又鬆綁 SLR規定，釋放出 5 萬億美元， 讓美債危機延緩爆雷，降低 SLR 而提高銀行槓桿比例，則是引鴆止渴。危機爆發時更加慘烈。各種工具陸續出爐，都是以危機掩蓋危機，累積到最後就是史詩級的崩盤。猶如1929年一樣。
AI 泡沫也已經開始破裂，NVDA， AMD股價都連續下跌。NVDA市值也從高點 5 萬億美元跌到今日的 4.32萬億美元。由於 Google 的 TPU 效率優於輝達晶片，使得 GOOG 股價上升，暴露輝達的缺失。
美債的危機會由美國政府的使用各種工具而推遲，但這些工具的使用都是將危機掩蓋而已，而且都隱藏著另一個更大的危機，因此，當危機爆發時，那將會是一個史詩級的崩盤。猶如 1929 年的大蕭條。所以說【春蠶到死絲方盡】。不見棺材不流淚。
