〈專文〉李登輝記念圖書館



文/ 李建畿（福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長）

做為一個台灣民主先生，曾經擔任過台灣12年總統的李登輝，生前對台灣的貢獻無人能比，他藉著基督信仰，充分掌握了“溫馴如鴿，靈巧如蛇”的亂世生存法則，才能面對著那掌管軍中大權的郝柏村手中接過軍權，讓蔣介石從中國帶來台灣的外來政權一夕分裂成為新黨，親民黨，還有那些勾結中國共產黨及黑幫勢力的統促黨，使得中國國民黨不再一黨獨大，這真是“不入虎穴，焉得虎子”因為他身居總統及中國國民黨黨主席的最高權位，接受過日本教育，曾經活在日本統治及中國外來政權的戒嚴38年，又遠赴美國康乃爾大學取得博士學位，深知台灣民間疾苦，終於捨己為“民”，犠牲了他在國民黨的生命（在公元2000年因被指暗助陳水扁所代表的民進黨完成台灣史上第一次的政黨輪替而被趕出中國國民黨），這完全如同耶穌基督背負十字架的精神！

蔡英文執政結束前，曾允諾由政府出土地及建設經費為李登輝總統蓋一座“李登輝記念圖書館”，然而2020年7月登輝過逝迄今已超過五年，卻連塊土地都還沒有找到！

筆者認為要在那Chinese Taipei 蓋他們所厭惡的李登輝總統記念圖書館，大概有所難度！

作為一個文化首都的台南，我們雖無法與台北，新北市甚至高雄比商業城市的規模，不過在文化，民主內涵，台南這個台灣故都（就好比日本的京都）絕對可以主導述說台灣400年的歷史！

我們台南市本來就計畫在安南區蓋一間圖書館，如果能配合中央政府，將她昇級興建為國家級的“李登輝總統記念圖書館”不但可以述說台灣400年來的民主運動史，更能彰顯出李登輝總統在台灣本土的貢獻！更可以吸引全世界的人來此朝聖，認識台灣這個國家如何歷經荷蘭，明鄭，滿清，日本的統治，還能脫胎換骨變成一個全世界刮目相看的“東方瑞士”！



