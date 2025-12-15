〈專文〉柬泰嫌隙的起因：柏威夏寺（隆端古寺）主權爭議
文／鄭紹春(前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家)
一座古寺，如何成為戰火邊界上的國際法試金石？當泰國宣布在與柬埔寨接壤的達叻府等五個行政區實施宵禁、並進一步封鎖泰國灣，以防止石油與軍事物資流入柬埔寨之際，外界再次意識到：泰柬衝突從來不只是邊境摩擦，而是一場長期積累的歷史、文化與國際法衝突的總爆發。
而這場衝突最具象、也最具象徵性的核心，正是矗立在丹格雷克山脈峭壁之巔的——柏威夏寺（隆端古寺）。
一、古代高棉文明的遺產，為何成為現代國界的火藥庫？
柏威夏寺是一座建於西元9至12世紀、由高棉帝國歷代君主持續擴建的印度教神廟。無論是建築風格、碑銘語言、宗教宇宙觀，乃至其祭祀體系，都毫無疑問屬於高棉文明的核心遺產，亦即今日柬埔寨文化的源頭之一。
這一點，甚至連泰國方面也不敢真正否認。
名稱差異，本身就是主權競逐的縮影
雙方名稱、語義如下：
柬埔寨 語：Prasat Preah Vihear （神聖的神殿）
泰語：Prasat Phra Wihan / Khao Phra Wihan （同樣也是神聖的神殿）<語源有所對應>
中文：隆端古寺（法律舊稱）乃國際法院判例慣用譯名。
語言對應高度一致，恰恰說明這是一座共享文化起源、卻被現代國界撕裂的遺產。
二、殖民地劃界的歷史錯位：衝突真正的起點
都是古寺惹戰端，高棉建於八世紀，早吳哥窟三百年，因此寺門未朝南！
真正的爭議，並非始於古代，而是始於20世紀初法國殖民者劃定邊界時留下的模糊地帶。
法國在界定法屬印度支那（柬埔寨）與暹羅（泰國）邊界時，繪製的地圖與實際「分水嶺原則」並不一致，而柏威夏寺恰好位於丹格雷克山脈懸崖頂端——
寺廟俯瞰柬埔寨平原
通行路徑卻主要來自泰國一側
這種「地理可達性」與「歷史文化歸屬」的錯位，成為後世衝突的結構性根源。
三、國際法院兩次裁決：法律事實早已確立
1962年：主權歸屬的第一次定錨
在著名的「隆端古寺案」中，國際法院依據：
法國殖民時期官方邊界地圖
泰國長期默示承認該地圖效力的行為
裁定：
#柏威夏寺本體主權，屬於柬埔寨。
並要求泰國撤離寺廟內所有軍警與行政人員。
2013年：終結模糊空間的第二次裁定
由於泰國持續在寺廟周邊部署軍力，柬埔寨再次向ICJ聲請解釋判決。
法院進一步明確指出：
#寺廟所在的整個「岬角（promontory）」區域，均屬柬埔寨主權。
這不僅是歷史裁決的補充，而是對「灰色地帶」的法律終結。
四、為何戰火仍未停？——民族情感與現實政治的反撲
儘管國際法理已相當清楚，衝突卻未因此終止，原因在於三個層次：
1. 泰國東北部（如四色菊府）高度高棉文化化
當地遍布高棉遺址，民族認同並非單一敘事。
2. 寺廟被長期納入泰國國族敘事與教科書體系
對部分泰國民意而言，這不只是領土，更是尊嚴。
3. 區域政治動盪，外部調停力道不足
即便美國總統川普聲稱促成停火，實際上泰柬雙方仍互指對方違反東協呼籲，無人機、宵禁、封港接連升級。
五、結論：一座古寺，映照國際秩序的誠信考驗
柏威夏寺的爭議，本質上是一道尖銳的問題：
#當歷史正義、文化歸屬與國際法院裁決已然一致，國際社會是否仍容許民族動員與武力手段推翻法治？
1962年與2013年的判決，不只是為柬埔寨定錨主權，更是為整個國際秩序立下底線。
若這樣的判例仍可被反覆挑戰，那麼受衝擊的，將不只是泰柬邊界，而是所有依賴國際法存續的小國與文化遺產本身。
柏威夏寺（隆端古寺），不該再是戰爭前線；它本應成為——文明如何超越國界、法律如何約束權力的共同記憶。
