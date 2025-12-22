〈專文〉權力的華麗轉身：從南詔—大理「中傳佛教」看王權退場的政治美學



文／鄭紹春(前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家)

綜觀東亞政治史，權力的交接往往不是制度的高光時刻，而是文明最脆弱的裂縫。從唐代玄武門之變，到清代九子奪嫡，最高權力的「退場」長期伴隨著猜忌、血腥與動盪。制度可以設計登位的合法性，卻往往無法妥善處理「卸權之後」的真空與焦慮。

然而，在橫斷山脈與雲貴高原之間，曾經存在長達數百年的南詔與大理國，卻透過一條獨特的文明路徑，發展出一套在世界政治史上極為罕見的——制度化王權退場機制。其核心，不是武力、不是陰謀，而是一種經由「中傳佛教」所承載的政治美學。

權力與袈裟：不只是虔誠，而是一套制度

廣告 廣告

12世紀大理國畫師張勝溫奉皇帝之命繪製的〈大理國梵像卷〉，現藏於台北故宮博物院。圖／擷自故宮博物院網站

所謂「中傳佛教」，指的是一條避開中原腹地，經由藏南縱谷與橫斷山脈南緣進入滇西的佛教傳播路徑。它既不同於北傳佛教強調的家國秩序，也有別於南傳佛教偏向個人解脫的修行倫理，而是在大理國境內，演化成一種王權與教權高度融合，卻又彼此制衡、相互救贖的制度性安排。

史料顯示，大理國二十二位皇帝之中，竟有九位在位期間或卸位後主動出家。這並非因政變、兵敗或權力崩解所致，而是在社會共識與法律秩序中，被視為一條正當、光榮、可預期的政治退路。

換言之，這不是偶發的宗教虔誠，而是一種被制度化的「政治轉身」。為何「禪讓給佛祖」反而是高明的治理？

從政治哲學的角度來看，大理的王權退場機制至少具有三層深意：

第一，權力的道德終結。

統治者在完成階段性使命後，透過出家修行，將世俗權力主動封存。這不僅為其統治賦予崇高的道德收束，也在制度上切斷了卸任者干政的可能性。老王入寺，不再是潛在的權力陰影，而是被轉化為精神象徵。

第二，接班衝突的制度緩衝。

在中原王朝，皇帝不退，太子永遠是「潛在的造反者」；而皇帝一退，又可能成為政治幽靈。大理國則以出家作為一條榮譽性的退場通道，使權力交接具備節奏與預期，顯著降低父子相疑、兄弟相殘的結構性風險。

第三，社會穩定的示範效應。

當握有最高權力的人願意主動「捨棄」，本身即構成對社會精英階層最強烈的道德示範。這形塑了一種不以權位為終極價值的政治文化，使大理國即便處於強鄰環伺之中，仍能長期維持內部穩定與文化繁榮。

歷史的餘暉，與現代治理的照妖鏡

南詔與大理諸王，在寺院的鐘聲中，送走了戰馬、金殿與權位榮耀。這樣的退場機制，顯示的是一個文明對「權力有限性」的深刻自覺——知道權力何時該放手，往往比如何取得權力更為困難，也更為高明。

反觀當代全球政治，無論是民主體制下的政權輪替，抑或地緣政治中的強人更迭，最危險的時刻，往往不是政權建立之初，而是權力不願退場之時。卸任者的陰影、話語的糾纏、象徵資本的濫用，屢屢成為社會撕裂的源頭。

大理國的歷史提醒我們：一個文明的成熟，不在於它如何競逐權力，而在於它是否具備讓權力「優雅善終」的制度智慧。

大理市全景/維基

結語：政治的最高美學，在於懂得離場

或許，今日的台灣無須、也不宜要求卸任領導人遁入空門，更不必複製宗教形式；但一個成熟的政治共同體，理應期待權力在完成其歷史任務後，能夠真正離場，而非以各種名義持續盤踞於權力中心，干擾公共敘事與民主節奏。

正是在這個意義上，昔日被稱為「妙香佛國」的大理，其歷代君王在卸下王權後所完成的華麗轉身，至今仍令人讚嘆——那不是逃避責任，而是對制度、對後繼者、也是對自身歷史位置，最深刻的自覺。

權力能否優雅退場，往往比如何上場，更能檢驗一個文明的高度。

而大理留給後世的，正是一種超越時代的政治美學，與仍值得今日反覆思索的治理智慧。



