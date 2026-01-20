〈專文〉歐盟擬排除具「安全保障風險」企業 劍指中國

歐洲聯盟（EU）歐洲委員會於20日提案，禁止被視為具有安全保障風險的第三國企業進入歐洲的通信網路。此舉被認為是針對中國。

雖然並未直接點名特定國家或企業，但歐盟早已要求：限制中國供應商進入這一塊高度機密的領域。歐洲委員會在2023年曾要求各成員國，基於安全風險的理由，將中國通信設備巨頭華為技術（Huawei）與中興通訊（ZTE）排除在行動網路之外。

歐盟在對中國的貿易問題上，態度日益強硬，同時也存在著美國多次所提出的安全保障疑慮。根據新的規定，被指定禁止進入的通信業者，必須在三年內逐步退出歐洲網路。

歐盟之所以採取這項措施，是因為2023年的自主規範並未在27個成員國中帶來足夠的改變。現行規則雖然賦予各國主管機關有制定限制的權力，但真正利用這些規則來限制或排除高風險業者的成員國並不到一半。

亨娜・比爾克寧（Henna Virkkunen）

歐盟技術主權、安全保障與民主事務的高級副主席、來自芬蘭的亨娜・比爾克寧（Henna Virkkunen）在記者會上表示：「由於成員國沒有加以落實，因此我們這次提出義務化的建議。」

美國早已禁止華為進入，並以其產品可能被用於監聽通信為由，要求盟國採取同樣的措施。