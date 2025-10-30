〈專文〉【民之從事常幾於成而敗之】：易經投資班的投資策略是“最低風險下的極大化報酬”



文/ 劉助



據報載：【前幾天加密貨幣震盪，比特幣一度從12.6萬美元高點，崩跌至10萬美元，不少投資人受害。曾靠加密貨幣大賺、藉此開設學院的烏克蘭大戶康斯坦丁（Konstantin Galish）在暴跌發生後，向家人訴苦「經濟變得極為困難」，怎料隔天就身亡，他陳屍於自家豪車中，頭部中彈、鮮血直流，身旁還有槍枝；年僅32歲的業界新星殞落，讓貨幣圈人士深感惋惜】。



投資不可追求報酬而忘了風險。在投資領域裡，風險就是投資標的的不確定性。由於不確定，它就難以掌握。既然難以掌握，投資人的投資績效也就搖擺不定。表面上的投資報酬率是與標的的長遠前景有關的（陽的一面）， 而且也與投資標的價格震盪幅度有關（陰的一面），也就是波動率。在多頭，由於波動率高。明星飆股的上漲速度很快，常以倍數計算。也因此而造就一批所謂的“投資天才”，2008年的石油基金， Amaranth 石油基金就是一個典型案例。基金經理人 Brian Hunter 以四倍槓桿操作，在石油價格大幅上升時，績效不可一世。1998年的LTCM 更是以400倍槓桿操作，獲利快又多。然而市場由多轉空，基金馬上破產。是故，在多頭時所賺得都是假錢。非真錢。基金破產後，經理人容易尋短自殺。



美國投資專家 Ray Dalio 一輩子投資非常成功，其原因是，投資必須基於邏輯。有了邏輯的支持，投資才會賺真錢。例如投資期貨，以豬肉為例，Dalio 觀察養豬飼料產量的高低，若是生產飼料不足，則 3 個月以後的豬肉供應量必然也是不足，市場供給不足，肉價就要上漲。於是，它就買入期貨，果然 三個月後肉價大漲，Dalio就收穫滿滿。 這種投資法就是【邏輯投資法】。



我們【易經投資班】每月上課一次，也運用這種投資法，研究了貨幣與黃金的關係，在過去70年，土地上漲了 1200 倍，黃金產量使得存量增加5倍，表示黃金價格應該是上漲 240 倍。見諸當時黃金價格，每盎司 35 元， 240 倍就是 8400 元。在研究結果發表時黃金價格是 2500 美元， 於是投資班認為可以買進長期持有。 很多參與研究同學都積極買進。如今黃金價格已經來到 4300 美元，有投資銀行積極推薦，大喊會漲到5000，1萬。我們易經投資班的這種投資策略就叫做【邏輯投資法】。投資班的每個投資都是經過積極運算的結果，按照邏輯尋找投資標的。買進之後就要長期持有。



是故，【邏輯投資法】就是在最低風險下的報酬率最大化。附圖是黃金與台積電股價的歷史比較。粗線是黃金價格。









